Sedicenne aggredito al termine di una partita di calcio | la denuncia del presidente della

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ennesimo episodio di violenza sui campi di provincia. Stavolta è accaduto a Pellezzano, in provincia di Salerno. “Un nostro tesserato di 16 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di un adulto”. Laè di Giovanni Caselli,‘Virtus Belsito’ di Napoli, che racconta quanto accaduto sabato 30 novembre, presso il campo di Casignano di Pellezzano, altra ‘Luca Fusco Academy’ e ‘Virtus Belsito‘ valida per il campionato regionale Under 17. Il tutto è accaduto al, vinta 3-2 dai padroni di casa grazie a un gol nei minuti finali. “Nella zona adiacente agli spogliatoi, il clima di tensione scaturito dalle ostilità in campo – spiega Caselli – ha fatto sì che gli animi fossero un po’ più agitati. Tuttavia in maniera del tutto incomprensibile, ...

CalcioWeb : Aggressione ad un sedicenne a Pellezzano ?? un genitore attacca un giovane calciatore ?? -