Sassuolo Perugia 0-2 LIVE | gol annullato a Capone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia,si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di Mazzocchi, lasciato tutto solo in area di rigore. 17′ Gol di Nicolussi Caviglia – Calcio di punizione del talento scuola Juve, la barriera neroverde si apre tra Bourabia e Mazzitelli e Russo può solo guardare. 19′ Muldur sfiora la rete – Il terzino si accentra, rientra sul mancino e calcia in porta, trovando la grande risposta di Fulignati. 27′ Traversa di Fernandes – Gran numero del 13 umbro che salta secco un ...

