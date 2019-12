Napoli | De Laurentiis chiaro | «Ancelotti? Ha la mia totale fiducia»

Napoli - De Laurentiis allo scoperto sulla panchina : “Ancelotti? Non ho deciso nulla - con Allegri mi sento da tempo” : Momento di grande crisi in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti sta sprofondando in classifica in campionato ed anche in Champions League la situazione non è poi così facile come sembra. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ribaltone in panchina, è circolato il nome di Gattuso come traghettatore. Negli ultimi minuti ha parlato il presidente De Laurentiis ai microfoni della radio ufficiale, interessanti indicazioni. ...

Napoli - De Laurentiis sta pensando ad un nuovo allenatore : fissato un incontro - esonero per Ancelotti : ADL pensa al post-Ancelotti e sonda il mercato: il presidente del Napoli ha già cominciato a chiamare alcuni allenatori. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che il patron azzurro ha telefonato Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Rino Gattuso. Il primo però, ha scelto di starsene ad osservare il calcio fino al prossimo giugno. Riguardo Luciano Spalletti, il quotidiano scrive: “De Laurentiis è tornato su lui, ...

Allenatore Napoli - i tre nomi di De Laurentiis per il dopo-Ancelotti : Allenatore Napoli, i tre nomi nella testa del presidente De Laurentiis per il dopo-Ancelotti: sondaggi e prospettive I rapporti tra il Napoli e Carlo Ancelotti sembrano ormai definitivamente compromessi. A maggior ragione dopo la sanguinosa sconfitta del San Paolo contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, risultato che ha incrinato ancora di più il rapporto tra il tecnico e l’ambiente. Secondo quanto riporta Il Corriere ...

Gazzetta : se il Napoli vince a Udine aveva ragione De Laurentiis sulla necessità del ritiro : Dopo esattamente un mese il Napoli si ritrova nella stessa condizione del dopo Salisburgo, nessun ammutinamento, ma con la necessità di andare in ritiro per provare a ricompattare la squadra e a ritrovare il gioco che manda da troppo tempo alla squadra. La Gazzetta dello Sport, sottolinea che questa volta la scelta è stata dell’allenatore Carlo Ancelotti che ha imposto il ritiro ai suoi ragazzi come punizione per non aver voluto affrontare ...

CorSport : oggi Giuntoli a casa De Laurentiis - con lui il nuovo allenatore del Napoli? : Il Corriere dello Sport scrive che il dopo Ancelotti è cominciato. Aurelio De Laurentiis ha contattato Allegri, Spalletti, Gattuso e che in corsa c’è anche un mister X (che potrebbe essere anche uno dei tre). Ecco cosa crive il CorSport: E anche Gattuso resta un’ipotesi percorribile, e l’identikit di un allenatore che oggi dovrebbe accomodarsi a casa De Laurentiis dove arriverà anche Giuntoli. “In via XXXIV maggio (residenza di ...

Panchina Napoli - Ancelotti in bilico : De Laurentiis ha un nome in testa : Panchina Napoli, Ancelotti manda tutti in ritiro e la sua posizione resta in bilico: De Laurentiis ha un nome in testa La sconfitta interna patita contro il Bologna ha lasciato pesanti strascichi in casa Napoli. Al punto tale che Ancelotti ha deciso di portare la squadra in ritiro a partire da domani, per preparare al meglio la sfida con l’Udinese. Una decisione che, secondo La Gazzetta dello Sport, non è piaciuta a molti elementi della rosa, ...

Panchina Napoli - Ancelotti rischia sempre di più : De Laurentiis pensa a Gattuso come traghettatore : Panchina Napoli – E’ una situazione delicatissima in casa Napoli, il club azzurro è in piena crisi considerando la sconfitta casalinga contro il Bologna davanti al pubblico, la situazione in classifica è sempre più delicata con la squadra di Carlo Ancelotti che è fuori dalla zona Europa. In Champions League il Napoli è reduce dal buon pareggio contro il Liverpool, il successo contro i Reds sarebbe stato fondamentale per il ...

Napoli - possibili dimissioni di Ancelotti : accordo con De Laurentiis : Napoli, possibili dimissioni di Ancelotti: accordo con De Laurentiis Raffaele Auriemma ha commentato la prestazione del Napoli contro il Bologna nell’edizione odierna di Tuttosport, svelando un retroscena circa Ancelotti e De Laurentiis che avrebbe del clamoroso. Ancelotti ieri ha parlato con l’espressione di chi sa di essere arrivato ad un punto di non ritorno. Dopo il confronto di oggi dovrà arrivare ad una decisione che potrebbe essere ...

Il Napoli come l’Inter post triplete - De Laurentiis non ha tagliato i rami. Ora scelga la medicina : C’è poco da stare ad analizzare, le dichiarazioni post-partita di Carlo Ancelotti hanno evidenziato una frattura tra lui e i calciatori. Soprattutto a Sky, l’allenatore ha inanellato una serie di affermazioni piuttosto esplicite. Ne sono state tante. Possiamo scegliere questa: Sono i giocatori che si devono sentire responsabili, io me ne prendo gran parte, però poi in campo ci vanno i giocatoti. Dal mio punto di vista devono andare ...

Mattino : Napoli - crisi nera. De Laurentiis aspetterà fino alla gara col Genk per intervenire : Si apre un nuovo periodo di crisi e di tormenti per i Napoli. La sconfitta contro il Bologna apre un nuovo capitolo di riflessioni che questa volta non possono più essere rimandate. Il presidente non ha intenzione di mettere becco almeno fino alla gara con il Genk, se poi dovesse sfumare anche il passaggio agli ottavi di Champions è chiaro che qualcosa dovrà saltare in aria Liverpool è stata solo una parentesi, in campionato il Napoli torna in ...

Cari tifosi - fate pace con le reali possibilità del Napoli. A De Laurentiis do 9 - 5 : Vorrei fare il triplete, da tifoso azzurro. Però ricordo a me stesso, costantemente, che la Ssc Napoli non è un villaggio turistico e nemmeno è: il Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool, il Psg, il Chelsea, il Manchester, il Bayern Monaco e nemmeno l’Arsenal, il Tottenham ecc. Basta digitare in google “squadre calcio più ricche” per verificare se dico sciocchezze. Non si tratta di essere “papponisti” o “non papponisti”, ma di togliere le ...

Gazzetta : Napoli - operazione rinnovo. De Laurentiis pronto a vendere tutti - anche Koulibaly : La via della pace sembra essere stata intrapresa, ma quello che è accaduto avrà strascichi lunghi, scrive la Gazzetta dello Sport, e sicuramente influenzerà quelle che saranno le scelte della società per il prossimo mercato Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto all’inizio di questo mese e le conseguenze che, ancora oggi, condizionano l’armonia ...