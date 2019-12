Luka Dončić sta facendo meraviglie

NBA 2019-2020 : ancora una notte stellare per Luka Doncic : 42 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Questo il bilancio della notte di Luka Doncic, l’ennesima in cui lo sloveno dispensa arte cestistica a profusione. L’ex gioiello del Real Madrid è ormai punto fermo dei Dallas Mavericks, che pian piano stanno recuperando anche Kristaps Porzingis (e per chi ha impazienza, bisogna ricordare che i lunghi hanno per loro natura bisogno di più tempo per ritornare davvero a pieno regime). Ai Phoenix Suns, ...

Basket - Preolimpico 2020 : Italia a Belgrado con la Serbia - serve l’impresa azzurra. La Slovenia di Luka Doncic a Kaunas con la Lituania : Sono stati sorteggiati i tornei Preolimpici di Basket maschile e femminile che si terranno nel 2020. La procedura è stata effettuata a Mies, in Svizzera, dove si trova la sede della FIBA. All’Italia è toccato in sorte il torneo in programma alla Stark Arena di Belgrado e dunque in casa della Serbia. Gli azzurri sono inseriti nel girone B con Porto Rico, incontrato negli ultimi Mondiali, e Senegal, mentre nell’altro raggruppamento ci ...

NBA – Paul George esalta Luka Doncic : “quando capirà realmente il suo talento farà paura” : Paul George esalta il talento di Luka Doncic al termine della sfida fra Mavericks e Clippers: il cestista losangelino spende parole d’elogio per il giovane avversario Dopo diverse prestazioni monstre, i 22 punti 8 rimbalzi e 6 assist messi a segno da Luka Doncic nella sconfitta dei Mavericks contro i Clippers sembrano quasi un mezzo passo falso, complici le orribili medie di 4 su 14 dal camo e 0 su 8 da tre punti. Il talento sloveno, ...

Mercato NBA – Retroscena Luka Doncic : i Kings lo avrebbero scartato per colpa del padre : Clamoroso scenario di Mercato riguardante i Sacramento Kings: il gm Vlade Divac avrebbe scartato Doncic a causa della poca stima nei confronti del padre Ad oggi, il miglior giocatore scelto al Draft 2018 è stato chiamato con la 3ª pick utile. Luka Doncic infatti, è stato selezionato dopo Deandre Ayton e Marvin Bagley III, scelti rispettivamente da Phoenix Suns e Sacramento Kings. I primi, puntarono sul big man etichettato come ‘nuovo ...

VIDEO NBA 2019-2020 : Luka Doncic continua a splendere - e c’è già chi lo considera candidato MVP : 30 punti, 14 assist, 7 rimbalzi. Sembra diventata una notte di ordinaria amministrazione per Luka Doncic, e invece è pur sempre un continuo atto di straordinarietà, quello che lo sloveno mette in piedi quando scende in campo. E c’è già chi lo vorrebbe vedere tra i candidati al titolo MVP, non in un futuro prossimo, ma già in questa stagione, stanti le sue performance. Il compagno di squadra Kristaps Porzingis avalla l’idea, ma è una ...

NBA – Luka Doncic da record : è sua la seconda tripla doppia da 40 punti più ‘giovane’ della storia! : Luka Doncic firma un prezioso record contro gli Spurs: il playamaker dei Mavericks mette a segno la seconda tripla doppia da 40 punti più giovane della storia Luka Doncic è un predestinato, chi lo ha ammirato in Europa ne aveva già il sentore, chi lo ha visto vincere il ROY all’esordio in NBA ne ha avuto la conferma. Le sue prestazioni e il suo talento garantiscono per un roseo futuro. Contro i San Antonio Spurs è arrivata l’ennesima ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (4 novembre) : LeBron James e Luka Doncic trascinano Lakers e Mavericks a suon di triple doppie : notte con sei partite, quella che ha caratterizzato la NBA nelle scorse ore, con due grandi protagonisti. Andiamo a scoprire tutto. LeBron James è autentico trascinatore dei Los Angeles Lakers nel quinto successo consecutivo della franchigia gialloviola. I San Antonio Spurs cedono in casa 96-103 senza riuscire a recuperare il -13 dell’intervallo. Per il numero 23 losangelino, nonostante lo 0/6 da tre, c’è la tripla doppia da 21 ...