anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoI circoli PD di Salerno, in collaborazione con la diocesi di San Gaetano, hanno organizzato un Ambulatorioper sostenere in modo concreto il territorio. Venerdì 6 dicembre, alle ore 10:30, presso la Locanda di Apicio, in via A. Manganario n. 106, si terrà lazione dell’iniziativa. Saranno presenti il Deputato Piero De Luca, il Consigliere Regionale Franco Picarone, il Responsabile Caritas Parrocchia San Gaetano Dott. Pasquale Allegro. L'articolo Il Pdproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Il Pd presenta l’Ambulatorio sociale, visite mediche gratis ** -