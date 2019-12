“Ibrahimovic alla Fiorentina?” | la risposta di Commisso è esilarante

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nella giornata odierna, il profilo Twitter in inglese della Fiorentina ha innescato alcuni rumors riguardopossibilità che Ibrahimovic possa tornare in Italia, magari in viola. Rumors, in realtà, subito messi a tacere dal presidente dei toscani, che l’ha presa con ironia. “IbrahimovicFiorentina? Non sto pensando a lui, ci sono già io che sono vecchio…”, ha detto a Radio 24. Fiorentina, incontro-Enrico Chiesa: le ultime sul futuro dell’attaccante violaL'articolo “IbrahimovicFiorentina?”, ladiCalcioWeb.

