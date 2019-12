Google Assistant prende in prestito la funzione di completamento automatico della ricerca

Il primo importante aggiornamento di Google Stadia porta Assistant in dote : Google Stadia riceve il suo primo importante aggiornamento da quando è stato lanciato, oramai circa un mese fa L'articolo Il primo importante aggiornamento di Google Stadia porta Assistant in dote proviene da TuttoAndroid.

Problemi con gli speaker intelligenti? Ecco come resettare quelli con Google Assistant : Avete Problemi con il vostro speaker intelligente con Google Assistant? Ecco come effettuare il ripristino di fabbrica.

Radio Deejay sbarca finalmente su Google Home e Google Assistant : Radio Deejay arriva finalmente a bordo di Google Home, Google Home Mini, Google Nest Mini e dei dispositivi compatibili attraverso Google Assistant: la terza Radio più ascoltata d'Italia era stranamente non raggiungibile fino a questo momento.

Come avere Google Assistant su Samsung Galaxy Watch : Oramai sempre più spesso utilizziamo gli assistenti vocali nella vita di tutti i giorni, in quanto essi possono aiutarci a velocizzare una miriade di azioni Come ad esempio conoscere il meteo, aggiungere un promemoria

Costa poco - si integra con Google Assistant ed è in metallo : ecco la nuova Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S : Xiaomi presenta in crowdfunding la nuova Mi Smart LED Desk Lamp 1S al costo di circa 25 euro

Collegare Infinity a Google Assistant : Google e Mediaset sono riusciti a trovare un accordo per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti di Infinity attraverso l'assistente vocale dell'azienda di Mountain View. Il concetto è molto simile a quello già presente

Google annuncia l'Ambient Mode di Google Assistant : ecco funzioni e dispositivi supportati : Scopriamo quali sono le funzioni di Ambient Mode all'interno di Google Assistant e quali sono i dispositivi supportati

Ebbene sì - l'Ambient Mode di Google Assistant è disponibile in Italia : A distanza di qualche giorno dall'inizio del rollout, arriva anche in Italia Ambient Mode di Google Assistant, che trasforma lo smartphone in smart display.

Ecco come Google Assistant renderà più smart l'invio di un'email : Lo staff di XDA Developers è riuscito a provare il nuovo sistema di dettatura di Google Assistant, feature che ancora non è completamente funzionante

Google Assistant finalmente inizia a fare sul serio anche con gli utenti G Suite : In occasione dell'evento Cloud Next 2019, Google ha annunciato un importante aumento delle funzionalità di Google Assistant per gli utenti G Suite

My Storytime - la favola da raccontare ai bimbi quando i genitori sono lontani. L'aiutino di Google Assistant : My Storytime è un nuovo servizio dell'interfaccia vocale Google Assistant che consente la registrazione di favole raccontate direttamente dai genitori. In pratica collegandosi sul sito omonimo – purtroppo le istruzioni sono ancora solo in inglese – e disponendo di un account Google è possibile avviare una procedura che passo-dopo-passo conduce alla creazione di un contenuto audio che i propri figli potranno richiamate tramite i dispositivi smart

Google Assistant ti legge le principali notizie - lancio globale dal 2020 : L'interfaccia vocale Google Assistant ieri ha attivato negli Stati Uniti un servizio news basato sulla "lettura" delle notizie pubblicate dalle più importanti fonti giornalistiche. In pratica è sufficiente dire "Hey Google, play me the news" e l'interfaccia vocale avvia una sorta di playlist dei titoli e delle notizie più importanti della giornata. Allo stesso tempo la funzione "Your News Update" consente di essere aggiornati su specifiche

Google Assistant verso una migliore gestione delle news audio : rilascio negli USA - nel 2020 in Italia : Per annunciare Your news Update di Assistant, Google attraverso il suo blog ha definito vertiginosa l'espansione di podcast e audio digitale

Spotify aggiunge comandi specifici per la musica consigliata tramite Google Assistant : Spotify sta ricevendo un aggiornamento che permette di riprodurre un contenuto consigliato tramite Google Assistant attraverso gli altoparlanti intelligenti Google Home e Nest e i display Nest Hub. Con questo update gli utenti che utilizzano Spotify con un dispositivo Google Assistant potranno riprodurre i contenuti consigliati con dei nuovi comandi vocali che semplificano la riproduzione e la ricerca.