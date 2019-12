Conte sul Mes | non firmo una cambiale in bianco

Sondaggio sul Mes : gli italiani preferiscono la linea di Conte : Il tema del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, noto anche come "salva Stati", è piuttosto complesso e, come ha detto ieri il Premier Giuseppe Conte, se si chiedesse un'opinione a dieci economisti diversi, si avrebbero dieci valutazioni diverse. Ma gli italiani ne stanno capendo qualcosa? Probabilmente molto poco, ma a quanto pare hanno deciso da che parte stare in questa disputa: dalla parte del Presidente del Consiglio.Nando ...

Il mezzo passo indietro di Conte - “Sul Mes non escludo il rinvio” : Giuseppe Conte al Corriere della Sera: “Sul Mes non escludo il rinvio. Non ho firmato nulla, tantomeno cambiali in bianco”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Giuseppe Conte ha provato a spegnere le polemiche in uno dei momenti più complicati della sua breve carriera politica. Il Premier è alle prese con il caso Mes, che divide la maggioranza giallorossa, con la manovra, ancora da approvare, e con l’acceso ...

"Sul fondo salva-Stati non ci faremo fregare" dice Conte : Prende tempo, il premier Conte sul Mes, il fondo salva-Stati, e su quest'aspetto apre a quei Cinque Stelle che con Di Maio invece del Mes non ne vogliono sapere. E in un'intervista al Corriere della Sera Conte sostiene di aver “ricostruito quello che è accaduto, e sino a quando non si appone una firma ci sono sempre margini per migliorare un Trattato, non mi interessa se gli altri Paesi considerano chiuso l'accordo”. Sull'ipotesi di fare una ...

Giuseppe Conte fuori dal mondo : "Sul Mes ho sbugiardato Salvini". Poi però si smentisce da solo : scacco matto : "Ho sbugiardato Salvini". Giuseppe Conte ne pare convinto davvero. Intercettato a Londra, dov'è volato per partecipare al vertice Nato, il premier ha ancora negli occhi il dibattito al Senato sul Mes e il cruento "scambio di vedute" tra lui e Matteo Salvini. Per tutto il mondo politico e giornalisti

Genoa - Thiago Motta : «Contento del risultato - vincere non è mai facile» – VIDEO : Thiago Motta, allenatore del Genoa, commenta la prestazione dei suoi contro l’Ascoli in Coppa Italia che è valsa la qualificazione agli ottavi Il Genoa batte 3-2 l’Ascoli e conquista un posto agli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco il commento di Thiago Motta, tecnico del Grifone, dopo il triplice fischio. «Abbiamo dominato la gara e abbiamo creato anche le occasioni da gol, ma in due ripartenze ...

Sondaggi politici : chi ha ragione sul Mes - Conte o Salvini? : "Il tema non è semplicissimo, ma gli italiani hanno seguito e stanno prendendo parte a questa dinamica molto tesa", ha detto Nando Pagnoncelli illustrando il suo ultimo Sondaggio per diMartedì. Un'indagine che risponde alla domanda su chi ha ragione, riguardo al fondo salva-Stati, fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini.Continua a leggere

Il governo sul Mes rischia. Conte e Di Maio alla ricerca di un compromesso : Il premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono sentiti diverse volte per evitare quel corto circuito emerso durante la discussione sul Fondo Salva Stati. Il capo politico M5s è per un rinvio del Mes senza se e senza ma. "Così non lo approviamo", la tesi. Il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, hanno convenuto su una linea che comprenda anche la strada del possibile rinvio. Del resto ...

Di Maio tiene il punto sul Mes : «Non firmo un pacco. Salvini su Conte? Delira - è lui da incriminare per alto tradimento» : Luigi Di Maio, ospite del programma tv di La7 “DiMartedì”, ha attaccato senza mezzi termini l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, ex alleato di governo del M5s: «In questi giorni ho visto Salvini Delirare. Semmai per alto tradimento va incriminato lui perché se l’è sognata la storia della firma. Non è mai stato firmato questo trattato del Mes. Quando Conte ha detto che tutti i ministri sapevano, è vero. Tutti ...

L’attacco al premier sul Mes non ha Paragone. Critiche feroci da parte del dissidente grillino : “Non tradisco gli elettori ma capisco Conte - che non ha fatto la campagna elettorale” : Sembra incredibile ma una delle Critiche più feroci al discorso pronunciato ieri dal premier Giuseppe Conte, alle prese con il Mes, non è arrivata da un avversario politico ma da un esponente della maggioranza. Si tratta del senatore Gianluigi Paragone (nella foto), eletto con i grillini, secondo cui quello del Capo del Governo è stato “un intervento da amministratore di condominio” che, evidentemente, non lo ha convinto. Anzi Paragone è deciso ...

Genoa - Thiago Motta : «Contento per gli ottavi. Futuro? Contano i risultati» : Thiago Motta, allenatore del Genoa, commenta la prestazione dei suoi contro l’Ascoli in Coppa Italia che è valsa la qualificazione agli ottavi Il Genoa batte 3-2 l’Ascoli e conquista un posto agli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco il commento di mister Thiago Motta ai microfoni di Rai Sport dopo il triplice fischio. «Abbiamo dominato la gara, abbiamo creato anche le occasioni da gol, in due ripartenze abbiamo preso due ...

Da “Le iene” la pistola fumante : Alpa collaborava con Conte. Palazzo Chigi replica sul “nuovo documento” : L’inchiesta de Le Iene sul premier continua: secondo la nuova rivelazione, in onda questa sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non avrebbe raccontato tutta la verità sul concorso grazie al quale nel 2002 è diventato professore ordinario di Diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”. Il punto sono, come già nella prima puntata, i dubbi sulla compatibilità con il ruolo di commissario d’esame del professor ...

Franco Bechis su Giuseppe Conte : "Supercazzole e musi lunghi - che autogol il discorso sul Mes" : Franco Bechis, nel suo editoriale sul Tempo in edicola martedì 3 dicembre, critica l'atteggiamento del premier Giuseppe Conte nel dibattito parlamentare sul Mes. Conte, scrive il direttore, è riuscito a non dire nulla per 28 lunghe e noiose pagine. Conte doveva chiarire se era intervenuto - come lo

Lega : "Sul Mes Di Maio coerente Conte si è venduto per la cadrega" : "Non è vero che il governo fosse informato sulla riforma del Mes come ha affermato in Parlamento il premier. In Cdm non se ne è mai parlato in modo strutturato e Conte lo sa benissimo. Non ricordo infatti un ordine del giorno che recitasse come punto la... Segui su affaritaliani.it

Le Iene incalzano Conte sul concorso di professore ordinario : 'Ha mentito agli italiani' : La prossima puntata de Le Iene, in onda stasera su Italia 1, avrà come oggetto il concorso, tenuto nel 2002, per il ruolo di docente ordinario dall'attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul sito del programma si anticipa che, grazie a "documenti inediti e clamorosi" vengono smentite le versioni che il premier ha dato finora in merito a questa vicenda. Conte infatti avrebbe mentito agli italiani, e non avrebbe dato risposte chiare sul ...