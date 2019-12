Contabilizzatori di calore | come calcolare le spese in condominio?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) All’interno di unpuò capitare di vivere in un appartamento con impianto di riscaldamento centralizzato. Questo significa che l’onere viene inserito all’interno dellecondominiali, che corrispondono a un canone fisso mensile versato da tutti i proprietari o dagli affittuari degli appartamenti. Ma cosa accade quando si installano idisui termosifoni, cosìprevisto dalla nuova normativa? Si continua a pagare in base ai millesimi di proprietà o bisognal’importo a seconda dei consumi effettivi?riportato da un articolo di Immobiliare.it, secondo la nuova normativa questevengono ripartite in due voci: costi fissi involontari, che fanno riferimento a procedurela manutenzione della caldaia o la sua pulizia periodica e vengono ripartiti in base ai millesimi; costi variabili volontari, generati dai consumi registrati in ...

