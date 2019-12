Concorsi scuola 2020 | requisiti | posti e quando escono

Concorsi scuola 2020 : tutte le procedure previste nel nuovo anno : Pubblicato in Gazzetta il Decreto Scuola contenente misure straordinarie per far fronte alle nuove esigenze del sistema scolastico italiano, anche in termini di personale operante. Entro 60 giorni la conversione in legge e la pubblicazione dei bandi dei Concorsi Scuola 2020 autorizzati. Non solo: sono in corso discussioni al Ministero per reclutare ulteriori figure professionali. Vediamo assieme tutte le procedure annunciate. Fioramonti: ...

Concorsi scuola : attesa firma del decreto - il Quirinale richiede modifiche al nuovo testo : Si è parlato nelle scorse settimane del tentativo del nuovo governo di continuare a combattere il problema del precariato storico nel mondo della scuola. Infatti il nuovo Ministro dell'Istruzione Fioramonti, sin dai primi giorni della sua carica, ha messo mano ai decreti scuola per fornire risposte concrete a migliaia di docenti che da anni non riescono ad immettersi in ruolo. In particolare ci si riferisce sia agli insegnanti con almeno 36 mesi ...