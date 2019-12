Ceferin | “VAR un casino | cambiare le regole del fuorigioco”

termometropolitico

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)unledelIl presidente della UEFA Aleksanderha usato parole dure sull’utilizzo della tecnologia VAR durante un’intervista rilasciata al tabloid inglese Daily Mirror.: “Se hai il naso troppo lungo rischi di essere in fuorigioco” Il massimo rappresentante della UEFA non ci è andato leggero sulla VAR spiegando che “Così è un” e “Non sono un grande fan, ma sfortunatamente, se diciamo che non lo usiamo più, ci uccidono“. Parole che di certo non alleggeriscono la tensione tra FIFA e UEFA, anzi alimentano le polemiche su un tema già parecchio caldo.ha continuato il suo attacco scherzando sul tema del fuorigioco, sostenendo: Rischi di essere in fuorigioco se hai il naso troppo lungo” e proponendo di introdurre un margine di tolleranza di 10-20 ...

capuanogio : L’idea di una tolleranza di 10-20 centrimetri nell’uso del #Var sul fuorigioco è demenziale. A parte rarissimi casi… - tuttosport : #Ceferin: 'Fuorigioco e #Var, è ora di cambiare' ?? - Sport_Mediaset : #Uefa, #Ceferin attacca il #VAR e propone: 'Tolleranza di 10-20 cm sul #fuorigioco'. Il numero 1 della federcalcio… -