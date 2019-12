Casey Stoner malattia | «Non ho più energie | ho un problema di salute»

Casey Stoner è malato - “È difficile anche per mia moglie” : MotoGp, Casey Stoner parla della sua malattia: “Con questa fatica cronica non sono in grado di mantenermi in forma ed in salute”. Casey Stoner esce allo scoperto e parla della sua malattia. Il pilota ha rivelato di essere costretto ad assumere farmaci per far fronte a una sonnolenza cronica. Una malattia che porta in chi ne è affetto una stanchezza costante con possibili colpi di sonno. Rusty,s Garage, Casey Stoner parla della ...

Casey Stoner - il pilota di MotoGp svela il motivo del suo ritiro dalle corse : “Non riesco più a guidare” : “Non vado più in kart da più di un anno. Non ho più l’energia per farlo. Se lo faccio un giorno, resto sul divano per una settimana. Non riesco a fare le cose che mi divertono ed è un po’ frustrante perché non posso nemmeno mantenermi in forma”. A confessarlo è l’ex Campione del Mondo di MotoGp Casey Stoner nel podcast “Rusty’s Garage” in cui ha rivelato di avere alcuni problemi di salute che non gli ...