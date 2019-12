Sicilia : commissioni Ars con Musumeci su caro voli - 'introdurre tetto per costo biglietti' (2) : (Adnkronos) - Savarino ha ricordato che in questa legislatura la Sicilia ha ottenuto "la continuità territoriale per gli scali di Comiso e Birgi dai quali - ha aggiunto - mi onoro di comunicare che a breve sarà possibile volare su diversi scali minori e su Roma e Milano rispettivamente con 120 e 140