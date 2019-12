Palermo | imprenditore ferito | oggi vertice in Procura

Mafia : Dia Palermo confisca beni per 20 milioni a imprenditore ‘vicino a Cosa nostra’ (2) : (Adnkronos) – La Dia di Palermo, attraverso gli accertamenti finalizzati all’emissione del provvedimento, ha dimostrato “come il Vetrano avesse acquisito un consistente patrimonio immobiliare e costituito numerose aziende (operanti nel settore del commercio di prodotti alimentari), anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, nonché sottraendo a tassazione ingenti ...