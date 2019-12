Gemma e Juan Luis | i dubbi e la rabbia | la Dama frastornata | Maria interviene

Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e donne : 'non voglio farmi male - vorrei un bacio..' : Gemma Galgani e Juan Luis, Uomini e donne: notte d'amore in albergo? Le rivelazioni della dama nella puntata di oggi del trono over

Uomini e Donne - Gemma : "Con Juan Luis - il bacio passionale vero ancora non arriva..." Tina Cipollari : "Qualcosa non torna..." (Video) : Nella puntata di martedì 3 dicembre 2019 di Uomini e Donne, c'è stato un confronto dai toni un po' accesi tra Gemma e Juan Luis. La puntata è iniziata con il classico sfogo post-puntata di Gemma, registrato al termine della scorsa registrazione, che se l'è presa nuovamente con Tina Cipollari e che ha ribadito di provare qualcosa nei riguardi di Juan Luis:prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma: "Con Juan Luis, il bacio passionale vero ancora ...

Scandalo nel camerino di Uomini e Donne - Tina Cipollari e Juan Luis beccati insieme : Gemma Galgani disperata : Tina infatuata di Juan Luis? Nell’ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne il pubblico è venuto a sapere Tina Cipollari continua a stuzzicare Juan Luis anche fuori dallo studio. La storica opinionista, infatti, ha messo alcuni like a delle foto sul profilo IG del dentista napoletano. E a proposito di questo l’account del […] L'articolo Scandalo nel camerino di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Juan Luis beccati ...

U&D - anticipazioni oggi 3/12 - la sorpresa di Gemma a Juan Luis : lo raggiunge in hotel : Si preannuncia ricca di colpi di scena la puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, in onda oggi 3 dicembre alle 14:45 su Canale 5. Dopo aver iniziato la settimana, eccezionalmente, con la scelta di Giulia Quattrociocche, protagonista del trono classico, oggi si tornerà alla programmazione consueta iniziando dalle vicende di Gemma Galgani alle prese con il nuovo corteggiatore Juan Luis. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, il ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 3 Dicembre 2019 : Gemma e Juan Luis Piangono Insieme! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over c’è sempre più complicità tra Gemma e Juan Luis. I due dopo aver visto un filmato si commuovono insieme. Tina redarguisce la piemontese! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al trono Over di Uomini e Donne! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 3 Dicembre 2019: Gemma e Juan Luis Piangono Insieme! proviene da Gossip News.

Anticipazioni trono over Uomini e donne : Gemma Galgani e Juan Luis piangono insieme : Gemma Galgani è in attesa di un bacio passionale che per ora sembra non arrivare da parte del suo Juan Luis. La dama del trono over infatti vorrebbe tanto che il cavaliere si lasciasse andare del tutto con lei ma i tempi non sono ancora maturi. Sabato 30 novembre snono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne, e oltre alla proposta di matrimonio di Riccardo a Ida si è chiaramente parlato anche della torinese. Il pianto di Gemma e Juan ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma ha passato la notte con Juan? : Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma è andata da Juan Luis in albergo La puntata del martedì a Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 tornerà in onda il Trono Over e Gemma Galgani e Juan Luis saranno i protagonisti. In studio verrà mostrato un video in cui la dama e il cavaliere hanno trascorso del tempo in casetta, guardando un film e parlando del colpo di fulmine. Juan Luis racconterà a Gemma ...

Gemma Galgani è stata tradita da Juan Luis - segnalazione bomba contro il cavaliere : la foto del tradimento : Nuova segnalazione al Trono over Sabato scorso nello studio Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Ovviamente la protagonista indiscussa è stata ancora una volta Gemma Galgani completamente innamorata del cavaliere italo-venezuelano Juan Luis. Ma durante la puntata è stata mostrata una segnalazione bomba, nello specifico […] L'articolo Gemma Galgani è stata tradita da Juan Luis, segnalazione ...

Lacrime a Uomini e Donne - Gemma Galgani e Juan Luis commossi - anticipazioni puntata di oggi 3 dicembre : Martedì 3 dicembre 2019 va in onda il primo appuntamento del Trono over di U&D oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre 2019 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera iberica Una Vita Acacias 38 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria […] L'articolo Lacrime a Uomini e Donne, Gemma Galgani e Juan Luis commossi, anticipazioni puntata di oggi 3 dicembre proviene da ...

Uomini e Donne - mai un vero bacio tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. E ora il cavaliere svela il motivo : Juan Luis Ciano ha fatto strage di cuori a Uomini e Donne. Non ha conquistato solo Gemma Galgani perché da quando è arrivato al trono over sono state tante le aspiranti dame piombate in studio per corteggiarlo. Ma lui a quanto pare ha occhi solo per Gemma e infatti in una delle ultime puntate andate in onda le ha mandate via tutte. “Siete simpaticissime, bellissime. Tuttavia, non ho trovato niente di particolare che mi spinga a scegliervi – ha ...

Spoiler Uomini e Donne : Juan Luis svela perché non bacia Gemma - poi il regalo inatteso : Come tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi sapranno, il 30 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over. Si è trattato di una registrazione parecchio movimentata dal momento che si son verificati numerosi colpi di scena, tra cui la proposta di matrimonio di Riccardo per Ida. Le novità, però, non […] L'articolo Spoiler Uomini e Donne: Juan Luis svela perché non bacia Gemma, poi il regalo inatteso proviene da ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Gemma Galgani ha una rivale - dediche anonime per Juan Luis : Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama ha una rivale in amore misteriosa. Ecco che cosa è successo Uomini e Donne, anticipazioni: Juan Luis ha un’ammiratrice segreta Sabato 30 novembre c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha dato molto spazio, come di consueto, a Gemma […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani ha una rivale, dediche anonime per Juan Luis ...

U&D Trono Over - Tina Cipollari avvisa Gemma : 'Attenta - Juan ti spezzerà il cuore' : Non smette di far discutere la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: a quasi un mese di distanza dal loro primo incontro negli studi di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere sembrano più affiatati e uniti che mai. A non credere nel futuro di questa coppia, però, sono in tanti, in primis Tina Cipollari: intervistata dalla rivista 'Adesso', l'opinionista ha avvertito la torinese perché secondo lei presto riceverà l'ennesima ...