Gela | Mancuso FI | ' operai Tes licenziati | ministro Ambiente intervenga'

liberoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Prendiamo atto dell’assenza o dell’inefficienza della deputazione nazionale, in particolare quella governativa. Non è possibile che dalle istituzioni regionali si è riusciti ad avere il via in pochi giorni, mentre a causa della burocrazia centrale c’è il rischio di far

GazzettaNissena : Gela, operai licenziati, Mancuso (FI): “Inefficienza della deputazione nazionale, invito il Ministro dell’ambiente… - TfnWeb : Gela, operai licenziati, Mancuso (FI): “Inefficienza della deputazione nazionale, invito il Ministro dell’ambiente… -