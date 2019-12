Donna è al semaforo vede una scena e non può fare altro che riprenderla e postarla in

baritalianews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Unaera ferma alquando ha visto unache non ha potuto non riprendere con il suo telefonino. E’ la stessache racconta così: «Erano le 9 del mattino, nella zona del World Trade Center . Ho visto questo jogger che si toglieva le sneaker, le dava a un senzatetto e si allontanava scalzo per le vie di New York. Il nostro animo è ciò che facciamo quando pensiamo che nessuno ci stiando» Ladopo aver postato questo video su twitter ha visto che il web è impazzito con le condivisioni e i commenti. Certi gesti arrivano sempre dritti al cuore in qualunque arte del pianeta avvengano. Nel caso specifico questa vicenda è accaduta a New York. Non si sa chi sia l’uomo che è stato capace di un gesto così bello e altruista ma meritava di essere visto da quante più persone possibili. L’uomo protagonista di questa vicenda non ha commentato in alcun ...

