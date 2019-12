huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) “Il Movimento 5 stelle continua ad essere ago della bilancia.remo noi come e se dovrà passare questa riforma del Mes, che è una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informati accuratamente”. Luigi di, capo politico M5s e ministro degli Esteri, ribadisce in un post su Facebook che nel Mes ci sono aspetti che “in futuro rischiano di far finire l’Italia sotto ricatto. È questo che non ci sta bene”. Per questo aggiunge: “Prendiamoci del tempo per fare delle modifiche che non rendano questo fondo un pericolo”.Disi riferisce alle parole di Giuseppe Conte in Parlamento - “Tutti i ministri sapevano del Mes” ha detto il premier - spiegando che “certamente sapevamo che il Mes era arrivato a un punto della sua riforma, ma sapevamo anche che era all’interno di un pacchetto, che ...

elisadeamicis1 : RT @HuffPostItalia: Di Maio mostra i muscoli: 'Sul Mes decide M5S' - mrzchm : RT @zuhura05: Di Maio mostra i muscoli: 'Sul Mes decide M5S' | L'HuffPost DEVI FERMARE QUESTO SUICIDIO CAUSATO DAL VOSTRO COMPAGNO DI MEREN… -