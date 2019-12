Casting di Cineworld Roma per un film e una serie Tv di Wildside e per una tesi per NABA

Casting per una fiction e un film a cura di Cineworld Roma e per un corto di Enzo Dino : Sono tuttora aperti i Casting, curati da Cineworld Roma, per realizzare prossimamente sia una fiction televisiva che un film. Sono inoltre attualmente in corso anche le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio, dal titolo Un linguaggio Universale e diretto da Enzo Dino, con riprese da effettuarsi vicino a Torino. Una fiction e un film Per la realizzazione di una importante fiction televisiva, Cineworld Roma ricerca ...

Casting per fiction tv a cura di Cineworld Roma e per uno short film da girare in Albania : Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per nuove produzioni televisive. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici, anche non di livello professionistico, per uno short film dal titolo Majoneze. Cineworld Roma Sono in corso alcune selezioni a cura di Cineworld Roma nell'ambito della realizzazione di fiction televisive. Innanzitutto, si ricerca una ballerina nel settore della danza classica ...

Casting a cura di Cineworld Roma per una fiction e selezioni di artisti per l'estate 2020 : Casting in corso, curati da Cineworld Roma, per una nota fiction. Sono poi tuttora aperte le selezioni per la ricerca di vari artisti, nell'ambito della prossima stagione estiva 2020, per attività da tenersi presso un lussuoso resort in Sardegna. Una fiction Per la realizzazione di una nota fiction televisiva, Cineworld Roma cerca ambosessi di nazionalità filippina di età compresa tra 18 e 50 anni. Per candidarsi è necessario inviare (tramite ...

Casting per una serie tv e un film di Cineworld Roma e di Nonpanic per Amore Criminale : Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per una fiction, una serie televisiva e un nuovo film. Sono poi tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali, sia maschili che femminili, per una una nota trasmissione televisiva di Rai 3. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di una importante serie televisiva. A tale proposito si ...

Casting per una fiction televisiva curata da Cineworld Roma e per una web serie : Casting attualmente aperti e curati da Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di figure attoriali (per piccoli ruoli e come figuranti speciali), per la realizzazione di una fiction importante per la televisione. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, sia di adulti che di minorenni, per la realizzazione di una serie interessante destinata al web e correlata alle attività della Nuova Accademia di Belle Arti di ...