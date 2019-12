Siena | prof esalta Hitler e il rettore chiede provvedimenti | Vergognose

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lavinia Greci Emanuele Castrucci, docente di filosofia all'ateneo di, è finito al centro della bufera per aver "omaggiato" il dittatore nazista dal suo account social. Dopo diverse segnalazioni, la reazione dell'università toscana: "Talia affermazioni ci infangano" Sul suoilo Twitter pubblica sia in italiano, sia in inglese. Ma al centro dell'attenzione, sono finiti alcuni suoi post dedicati al dittatore nazista Adolfo a pensatori considerati antisemiti. Protagonista della vicenda è Emanuele Castrucci, che nella vita èessore universitario di filosofia del diritto e filosofia politica all'Università di, che sul celebre social network ha scelto di riservare spazio a frasi appartenute alla tradizione nazista che non sono sfuggite agli altri utenti in rete. Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri ...

valigiablu : Aggiornamento dal sito dell'Università di Siena > Il Rettore condanna contenuti filo-nazisti espressi dal prof. Cas… - Corriere : Prof di Siena elogia Hitler su Twitter, il rettore: “Idee personali” - HuffPostItalia : Prof Siena celebra Hitler in un tweet. Il rettore: 'Opinioni personali' -