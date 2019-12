Scioperi dicembre 2019 | calendario date treni | aerei e mezzi pubblici

Scioperi trasporti dicembre : stop di mezzi pubblici - treni e aerei solo fino a metà mese : Il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture ha aggiornato il calendario degli Scioperi nel settore dei trasporti. Nel mese di dicembre si attendono diverse agitazioni sindacali, ma solamente per la prima metà, perché poi ci saranno le festività di Natale. Per non arrecare disagi ai cittadini, solitamente si preferisce evitare di attuare proteste in occasione del periodo natalizio, quando si registrano i maggiori spostamenti per le vacanze. ...