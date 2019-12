Incidenti montagna | trovato morto l’escursionista disperso sulla Majella

Incidenti in montagna - escursionisti morti : uno dei due ha cercato di salvare l’altro scivolando sul ghiaccio : Il secondo escursionista morto in localita’ Rava del Ferro, a 2.500 metri di quota, nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella (Pescara) e’ precipitato nel tentativo di raggiungere e soccorrere il compagno che per primo e’ scivolato sul ghiaccio. E’ quanto emerge da una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto oggi sulla Maiella ad un gruppo di sei escursionisti. I sei, tutti di localita’ ...

Incidenti montagna - 4 morti in poche ore : 18.19 Uno sciatore italiano è morto la scorsa notte a seguito di un incidente sotto il Piccolo Cervino, versante svizzero delle Alpi. L'uomo era caduto in un crepaccio ed era stato recuperato dal soccorso alpino svizzero che lo aveva trasportato a Berna in gravi condizioni Altri due escursionisti sono morti scivolando sul ghiaccio sulla Maiella,versante abruzzese. A dare l'allarme due compagni che erano con loro quando sono ...

Incidenti in montagna : morti i due escursionista precipitati sulla Majella : Sono morti i due escursionisti precipitati durante un’escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese. Il decesso e’ stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l’elicottero. E’ in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Soccorsi e trasportato in ospedale i due compagni di escursione, che subito dopo l’incidente hanno lanciato ...

Incidenti in Montagna : escursionisti precipitano sulla Majella - si temono vittime : Vigili del fuoco, personale del 118 e del Soccorso Alpino stanno intervenendo in soccorso di 2 escursionisti precipitati durante un’escursione in Montagna, sulla Majella, nel Pescarese, in una zona estremamente impervia. A lanciare l’allarme sono state due persone che erano insieme a loro quando sono scivolati. I soccorritori stanno cercando di raggiungerli, sembra che i due escursionisti non diano segni di vita. L'articolo Incidenti ...

Incidenti in montagna : morti Domenico Proscia - Edoardo Camardella e Luca Martini : A Berna è morto uno sciatore italiano. L’uomo è deceduto nell’ospedale svizzero a seguito di un incidente avvenuto sotto il

Incidenti in Montagna : trovato morto escursionista disperso sul Gran Sasso : trovato senza vita il giovane escursionista di Città Sant’Angelo, (Pescara) disperso da venerdì: si era avventurato da solo lungo il sentiero del Centenario a circa 2.500 metri, sul Gran Sasso. Le ricerche si sono concluse con l’individuazione del 37enne in un canalino del Monte Camicia del massiccio del Gran Sasso, alta 2564 metri, posta nella parte sudorientale. La salma è stata trasferita dai soccorritori all’obitorio ...

Incidenti in Montagna : sciatore italiano muore sulle Alpi svizzere : Un incidente è avvenuto ieri sotto il Piccolo Cervino, nel versante svizzero delle Alpi: uno sciatore italiano ha perso la vita la scorsa notte, nell’ospedale di Berna. L’uomo è caduto in un crepaccio: è stato recuperato dal soccorso Alpino svizzero che lo ha trasportato a Berna in gravi condizioni. L'articolo Incidenti in Montagna: sciatore italiano muore sulle Alpi svizzere sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in montagna : doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nel gruppo del Carega : doppio intervento per l’area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico sul gruppo del Carega per due Incidenti distinti ma con una dinamica simile. Il primo intervento si è reso necessario per soccorrere due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 108 e sono scivolati per circa 100 metri lungo un canalone di neve ghiacciata nella Val di Penez a valle del passo Pertica, a una quota di 1.600 metri circa. ...

Incidenti in Montagna : 3 alpinisti salvati sull’Ortles : Tratti in salvo 3 alpinisti tedeschi sulla parete Nord dell’Ortles: ieri sera hanno lanciato l’allarme perché a 100 metri dalla vetta non riuscivano a proseguire. Il soccorso alpino di Solda li ha accompagnati all’anticima, dove sono stati recuperati e portati a valle dall’elisoccorso Pelikan. Gli alpinisti erano stremati, con lievi sintomi di ipotermia, ma in generale in buone condizioni. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti montagna : soccorsi due uomini ieri sul Gran Sasso : Il personale medico del 118 ed i volontari del Soccorso alpino e Speleologico dell’Abruzzo, nella giornata di domenica hanno effettuato due interventi di soccorso sul Gran Sasso. Il primo è avvenuto in località Cascate delle Cento Fonti, sui Monti della Laga, per prestare soccorso a due uomini di 42 anni, entrambi residenti a Pescara e impegnati in una escursione in comitiva. L’incidente è avvenuto quando uno dei due, uscito fuori ...

Incidenti montagna : morto escursionista nel Vercellese : Tragedia nel Vercellese dove il corpo di un escursionista, precipitato nella zona del Pizzo della Moriana, nel territorio di Carcoforo (Vercelli), è stato recuperato dai tecnici del Soccorso alpino e Speleologico piemontese. L’uomo si trovava con un compagno lungo la cresta tra il Colle delle Miniere e la cima della Moriana, a una quota di circa 2.500 metri, quando è caduto lungo un canale roccioso arrestandosi oltre 200 metri più in ...

Incidenti in Montagna : escursionista disperso dal 14 ottobre - salma trovata in canalone : Il corpo senza vita di un escursionista, disperso da lunedì 14 ottobre, è stato individuato oggi in un canalone del monte Moregallo (Lecco): si tratterebbe del 32enne originario di Trieste ma residente da tempo nel Lecchese, del quale non si avevano più notizie da quando era uscito per un’escursione alpinistica senza fare ritorno a casa. La salma è stata localizzata da una squadra in ricognizione a bordo di un elicottero e recuperata dagli ...

Incidenti in Montagna : trovato morto anziano milanese disperso : Ritrovato morto il 74enne residente a Milano scomparso ieri pomeriggio durante un’escursione alla ricerca di castagne con un amico nella zona Zomeais di Tarcento (Udine). E’ stato localizzato questa mattina dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico (stazione di Udine Gemona), che aveva iniziato a percorrere il greto del Torrente Torre. L’uomo si trovava prono in una pozza d’acqua, a circa 200 metri dal punto in cui ...

Incidenti in Montagna : sassi su alpinisti - un ferito sul Monviso : Una coppia di alpinisti è stata investita da una scarica di sassi sul Monviso (Cuneo): i due francesi sono stati recuperati nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, quando gli alpinisti si trovavano al Bivacco Andreotti. Una squadra composta da 3 tecnici e un sanitario è partita a piedi dalla Val Varaita e li ha raggiunti intorno alle 2. La donna era illesa, ma l’uomo ...