Genoa Torino | il 442 di Mazzarri mette in difficoltà Thiago Motta

Pagelle e Highlights 14^ giornata: Brescia-Atalanta 0-3 - super Pasalic. Genoa-Torino 0-1 - Bremer condanna i rossoblù. Fiorentina-Lecce 0-1 - decide La Mantia

Genoa-Torino - Mazzarri : “fortunati a non subire gol”. Poi punzecchia Zaza : “Zaza? Visto il momento, l’allenatore deve fare delle scelte forti: gioca chi si allena bene. Avevamo bisogno di ripartire dalle fondamenta, con umiltà”. Questo il commento di Walter Mazzarri sulla scelta di lasciare in panchina l’attaccante lucano pur essendo assente per infortunio capitan Belotti. Attacco leggero, formato da Berenguer e Verdi. “Nel calcio moderno c’è bisogno che corrano tutti: ho messo ...

Genoa-Torino - Mazzarri sferza Zaza : “visto il momento devo fare scelte forti - gioca chi si allena bene” : L’allenatore granata ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Genoa, lanciando una frecciatina a Simone Zaza Vittoria salutare per il Torino, che torna a respirare superando di misura il Genoa al Ferraris, grazie alla rete di Bremer. Tre punti pesantissimi per i granata, che si portano dietro però il caso Zaza, escluso nonostante il ko di Belotti. Marco Alpozzi/LaPresse Interrogato sulla questione, Mazzarri non ha risparmiato una ...

Genoa-Torino - Thiago Motta : “abbiamo preso gol nel momento migliore. La classifica non ci spaventa” : “Abbiamo cambiato qualcosa tra il primo e il secondo tempo e creato di più. Quando stavamo andando bene abbiamo preso il gol. Peccato, questo è il calcio. E’ una classifica scomoda ma non deve spaventare nessuno. Il tifo è molto unito, poi alla fine è normale essere tutti arrabbiati e i primi sono i giocatori. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che era costruita per andare in Europa. Potevamo vincere la partita”. ...

Il Torino vince e scaccia la crisi. Un gol di Bremer regala i tre punti contro un buon Genoa : (LaPresse) - Il Toro rialza la testa a Marassi, vince 1-0 e prova a riprendere il suo cammino dopo il ko interno con l'Inter. Orfana del suo bomber Belotti, che non ha recuperato dalla botta subita all'anca, alla squadra di Mazzarri basta una rete di testa su calcio d'angolo del difensore brasiliano

Serie A - anticipo Genoa-Torino 0-1 : Seconda vittoria in due mesi per il Torino, che passa 1-0 in casa di un Genoa inchiodato alla zona retrocessione: per il Grifone terz'ultimo i punti sono 10. I Granata salgono a quota 17. Primo tempo su ritmi compassati. Toro pericoloso con Ansaldi anche a inizio ripresa, poi buon momento del Grifone che colpisce la traversa con Agudelo (56') e il palo con Favilli (57'). Poi è Sirigu a respingere su Cassata. Ma segnano i granata al 77' con un ...

Bremer ci mette la testa ed il Torino si salva : un buon Genoa deve arrendersi nel finale [FOTO] : Genoa-Torino – E’ andato in archivio il secondo match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Torino che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni solo nel finale, per 70 minuti il match è stato bloccato. Partita non entusiasmante per la squadra di Mazzarri che però è stata molto concreta, pesantissima l’assenza per infortunio di Belotti gli attaccanti ...

Genoa-Torino 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : male Favilli [FOTO] : Genoa-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match delle 18 valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Torino, la partita non è stata entusiasmante e si è animata solo nei minuti finale. La partita della squadra di Mazzarri non è stata entusiasmante complice anche la pesante assenza per infortunio del Gallo Belotti, nel primo tempo meglio i granata, nel secondo il Genoa. ...

Genoa-Torino - le formazioni ufficiali : ok Schone - quanti cambi in attacco! : GENOA TORINO formazioni ufficiali – L’anticipo delle ore 18.00 del sabato mette in programma la sfida Genoa-Torino. Il Grifone ha bisogno di punti salvezza, rispetto ai granata che navigano un po’ nella terra di nessuno al centro della classifica. Thiago Motta ritrova Schone dal 1′, in attacco inizia Favilli. Per Mazzarri out Belotti, ok Verdi. Berenguer ad agire da ‘falso nueve’. Di seguito le ...