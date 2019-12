Fisco | slitta a settembre la scadenza del 730 | cosa cambia per i contribuenti

Dl Fisco - slitta a settembre la scadenza del 730. Resta ancora il nodo carcere per gli evasori : Il dl Fisco ha impegnato tutta la notte la commissione finanze della Camera, che dopo 12 ore è andata in pausa. Diverse le approvazioni, dallo slittamento della scadenza del 730 a quello sulle multe per i sediolini peri bambini. Resta ancora da sciogliere il nodo sul carcere per gli evasori. Le imprese potranno continuare a compensare eventuali debiti fiscali con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L’emendamento ...

Dl Fisco - bozza pacchetto relatori : il modello 730 slitta al 30 settembre - si allarga la platea : Tax credit per gli alberghi, ecobonus rivisto per venire incontro ai piccoli fornitori. Sono alcune delle proposte contenute nella bozza del pacchetto di emendamenti dei relatori al decreto fiscale, che sarà oggetto di una riunione di maggioranza, per decidere quali depositare in commissione Finanze alla Camera

Dl Fisco - carcere 4-8 anni per evasione sopra 100mila. Slittano contante e Pos : Il carcere per i grandi evasori entra da subito nel decreto fiscale ma la norma entrerà in vigore dopo la conversione del decreto. Slitta invece a luglio prossimo l'obbligo per i commercianti di dotarsi di Pos, così come l'abbassamento del tetto all'uso del contante. Sul regime forfettario, invece, il lavoro prosegue e una soluzione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. E' l'esito del vertice di maggioranza che si è tenuto ieri a palazzo Chigi ...

