Fiorentina | Ribery positivo sull’infortunio | «Tornerò più forte di prima»

Fiorentina - Pradè a confronto con la squadra : buone notizie da Ribery : Fiorentina, momento negativo per i viola che domani sfideranno il Cittadella in Coppa Italia, match cruciale per Montella Momento negativo per la Fiorentina che ha subito l’ennesima sconfitta, questa volta per mano del Lecce. Per ora Montella rimane al suo posto anche se decisivo sarà il match di domani di Coppa Italia contro il Cittadella. Ieri il responsabile dell’area tecnica Pradè ha avuto un duro confronto con la squadra alla ...

ULTIM’ORA – Ribery - grave infortunio starà fuori a lungo : il comunicato della Fiorentina : infortunio Ribery, il comunicato del club Il francese Franck Ribery, per l’infortunio accusato ieri contro il Lecce: starà fuori a lungo dopo l’esito degli esami alla caviglia destra. Questo il comunicato del club: “Il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto nel corso della mattinata odierna ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma distorsivo contusivo occorso durante il primo tempo della gara di ieri. Gli esami ...

Infortunio Ribery - ecco il report ufficiale sul calciatore della Fiorentina : Infortunio Ribery, la Fiorentina comunica l’entità del problema: lesione a carico del legamento collaterale mediale della caviglia La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota la diagnosi sull’Infortunio accorso durante la partita di ieri col Lecce a Franck Ribery. ecco il comunicato della società: «Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale ...

Fiorentina-Lecce - Montella : “Non posso rimproverare nulla. Le contestazioni civili ci stanno”. Poi aggiorna su Ribery : Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Lecce. Queste le parole del tecnico: “Complimenti al Lecce perché è una neopromossa che vince in trasferta. Abbiamo vinto tanti duelli, la squadra era viva, era in partita. Abbiamo giocato una grande gara, abbiamo tirato in porta 19 volte contro 6. Nei primi 20-25 minuti abbiamo giocato prettamente in fase offensiva ma ...

Fiorentina - Ribery pronto a tornare in campo : “tristezza infinita per la squalifica - adesso mi farò perdonare” : L’esterno francese è pronto a tornare in campo dopo la squalifica, comminatagli dopo le intemperanze post Fiorentina-Lazio Tre turni di stop, colpa di una reazione spropositata con un guardalinee al termine della partita con la Lazio dello scorso 27 ottobre. Un mese dopo, Franck Ribery è pronto a tornare in campo con la maglia della sua Fiorentina, lo farà nella delicata trasferta di Verona, dove i viola vanno a caccia di tre punti ...

Fiorentina - Ribery a cuore aperto : “Ho avuto due fortune nella vita. Post Berlino 2006? Ecco come andò…” : Uno dei più forti della storia recente. Da tanti dato per finito, ma lui ha risPosto alla grande sul campo. Frank Ribery si è preso la Fiorentina, quasi subito. Il francese si è raccontato in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Di seguito qualche spaccato. “Non ho mai dimenticato le mie origini, da dove provengo. Famiglia povera, la mia. Conosco il significato della parola ‘difficoltà’. Quando sono ...

Fiorentina - il ds Pradè svela : “non abbiamo incontri per il rinnovo di Chiesa. Ribery? Ci è mancato” : Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in occasione del 35° Premio Viareggio Sport, soffermandosi su Chiesa e Ribery Quattro giornate di squalifica scontate, Franck Ribery adesso è pronto a tornare in campo con la Fiorentina, impegnata domenica in trasferta contro l’Hellas Verona. Jennifer Lorenzini L’assenza del francese si è sentita eccome nelle ultime uscite, a confermarlo è il ds Pradé a margine del 35° premio ...

Fiorentina - verso il Cagliari : Caceres a forte rischio - ancora out Ribery : Cagliari-Fiorentina è una delle partite più interessanti del prossimo turno in serie A. Si giocherà domenica 10 novembre alle 12:30 e sarà un test molto importante per le ambizioni delle due squadre. La formazione di Montella è attualmente ottava in campionato ed è reduce dal pareggio contro il Parma per 1-1. Serve il bottino pieno per non vedere scappare il treno che porta all’Europa ad oggi distante cinque punti. Di fronte si troverà la più ...