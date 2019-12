Rugby | Top 12 2019-2020 | Petrarca | primo ko Classifica spezzata in due

Rugby - Top 12 : il Petrarca solo in vetta - Rovigo ferma il Calvisano nel big match di giornata : E’ il Rovigo di Umberto Casellato ad aggiudicarsi il primo big match stagionale, rivincita della finale scudetto di pochi mesi fa. Al Battaglini, infatti, i rossoblù superano i campioni d’Italia del Calvisano e salgono in seconda posizione in classifica, mettendo a segno un colpo già importante in chiave playoff. Con il ko del Calvisano, dunque, resta una sola squadra al comando del Top 12 dopo quattro giornate. Il Petrarca, in ...

Rugby - Top12 2019-2020 : Mogliano-Viadana 16-5. I veneti non trovano il bonus e sono terzi : Si è completato il terzo turno del Top 12 di Rugby: nel posticipo odierno il Mogliano ha battuto il Viadana per 16-5 ma, come si evince dal punteggio, non ha trovato il bonus offensivo, non riuscendo così a riagganciare in testa Calvisano e Petrarca a quota 15, accomodandosi in terza piazza con 14. TOP 12 Rugby – Terza giornata Mogliano Rugby 1969-IM Exchange Viadana 1970 16-5 Marcatori: pt. 5′ cp. Ormson (3-0); 13′ m. ...

Rugby - Top12 2019-2020 : Calvisano e Petrarca in fuga - domani la risposta del Mogliano : In attesa del posticipo di domani tra Mogliano e Viadana, oggi è andata in scena la terza giornata del Top 12 di Rugby: provano la fuga Petrarca e Calvisano, che vincono rispettivamente con Lyons per 31-8 e San Donà per 27-10, ed allungano su Rovigo, corsaro per 20-23 in casa del Colorno, ma senza ottenere il bonus offensivo. Vincono con bonus e provano a tenere il ritmo delle prime anche le Fiamme Oro, che battono nel derby la Lazio per 34-22, ...

Rugby - i migliori italiani della seconda giornata di Top 12 : Si è disputata nel weekend la seconda giornata del massimo campionato italiano di Rugby. Sono quattro le formazioni ancora imbattute, con Petrarca Padova, Calvisano e Mogliano a punteggio pieno e il Rovigo alle loro spalle. Primo successo stagionale anche per il San Donà, che ha battuto in extremis le Fiamme Oro, e per il Viadana, che però deve ancora scoprire cosa deciderà il giudice sportivo sul match perso una settimana fa a Reggio Emilia, ma ...

Rugby - Top12 2019-2020 : cadono Fiamme Oro e ValoRugby Emilia. In tre al comando a quota dieci : Si sono disputate oggi pomeriggio le ultime quattro sfide valide per la seconda giornata del Top 12 di Rugby, dopo i due anticipi di ieri: oggi una sola vittoria esterna, quella del Mogliano in casa del Colorno per 21-31, mentre si decidono negli ultimi istanti Rovigo-Fiamme Oro, chiusa sul 15-14, e San Donà-ValoRugby, vinta per 20-19 dai padroni di casa. Completa il quadro dei risultati il successo del Viadana per 31-22 sui Lyons. In classifica ...

Rugby - Top12 2019-2020 : vittorie esterne per Calvisano e Padova : Si sono disputati oggi pomeriggio due anticipi validi per la seconda giornata del Top 12 di Rugby, che verrà completata domani: si sono registrate due vittorie esterne, ad opera del Petrarca Padova, vittorioso (con tanto di bonus offensivo) per 19-40 contro la Lazio, e del Calvisano, corsaro in casa de I Medicei per 23-27, con bonus difensivo per gli sconfitti e bonus offensivo per i vincitori. Sia i patavini che i bresciani salgono a quota 10 ...