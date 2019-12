Paradosso Milan | un tridente senza ali di ruolo e con un attaccante che non sa più

sportfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ilmigliora nel gioco ma ha difficoltà a fare gol. L’attacco è un: unali die con un bomber che non sa più segnare. Il miglior marcatore diventa il terzino Theo Hernandez Un mese esatto ilvinceva la sua ultima partita in campionato battendo la Spal. Quest’oggi la seconda vittoria targata Pioli, lo 0-1 sul Parma arrivato nel finale di partita. Una gara davvero particolare, come particolare, o meglio paradossale, è la situazione dei rossoneri. Pioli sembra aver riportato la squadra in carreggiata: quest’oggi dominio nel possesso palla, un buon numero di tiri in porta e pochi pericoli subiti dalla difesa. Resta solo da risolvere un’ultima questione: fare gol. Spada/LaPresse Il problema delè proprio questo, c’è una maledetta difficoltà a buttare il pallone in rete, un problemino non da poco nel gioco del ...

