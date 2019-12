Charles Leclerc F1 | GP Abu Dhabi 2019 | “Hamilton dominante oggi | adesso tocca a me

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Peccato per quanto successo nel Q3 - domani punterò alla vittoria” : Charles Leclerc conclude le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 di Formula Uno con un quarto tempo (che domani sarà il terzo in griglia vista la penalizzazione di Valtteri Bottas) che non lo fa certo festeggiare, e con l’amaro in bocca per quanto accaduto nel Q3, quando ha preso la bandiera a scacchi prima di partire per il suo ultimo tentativo, che ovviamente non può passare in secondo piano. “Ad essere sincero non so ...

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Soddisfatto dei miglioramenti nelle FP2. Dobbiamo lavorare per la gara” : Alla fine, un bel sorriso: è con questo spirito che ha concluso il suo primo giorno di prove il monegasco della Ferrari Charles Leclerc ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, dopo un primo turno piuttosto problematico, Charles sembra aver trovato la quadra sul giro secco (terzo e vicino alla prestazione di Lewis Hamilton) e sullo sfruttamento delle gomme dure in ottica gara, mentre ...

Formula 1 – Ferrari - nel box è tornata la pace? L’indizio speciale nel nuovo casco di Charles Leclerc [FOTO] : Dopo i momenti di tensione delle scorse settimane in casa Ferrari sembra essere tornata la pace: nel casco di Leclerc ad Abu Dhabi un omaggio alla squadra, Vettel compreso Con la gara di Abu Dhabi si chiude il campionato di Formula 1 2019. Per la Ferrari è stata un’annata tribolata, fatta di tanti alti e bassi, non soltanto sportivi. Nel finale, complice l’evidente miglioramente di Leclerc e la voglia di Sebastian Vettel di non ...

Charles Leclerc su Sebastian Vettel : "Saremo meno aggressivi. E a Natale..." - non gli crede nessuno : Alla vigilia della gara conclusiva della stagione di Formula 1, ovvero il Gp di Abu Dhabi, il pilota Ferrari Charles Leclerc è tornato sulla collisione con il compagno di scuderia, Sebastian Vettel. In conferenza stampa- dove Vettel era assente a causa della nascita del terzo figlio- Leclerc ha tagl

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Chiudo un primo anno in Ferrari positivo - sull’incidente con Vettel…” : Si chiude ufficialmente la stagione 2019 di Formula Uno e per la Ferrari si fa calare il sipario su una annata con poche luci e troppe ombre. Un motivo per festeggiare in questi giorni è stata la notizia della nascita nella giornata di ieri del terzo figlio di Sebastian Vettel, motivo per cui il tedesco non era presente alla conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi. Motivo per sorridere anche ...

Charles Leclerc stupisce la Ferrari : "Ecco perché sono triste". E promette : "Ad Abu Dhabi darò tutto" : Fari puntati su Abu Dhabi, teatro dell'ultimo gran premio della stagione. Ad appassionare, sono le vicende in Ferrari, con il dissidio palese tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, rivalità definitivamente deflagrata dopo l'incidente-suicidio di Interlagos. La loro rivalità è uno dei pochi temi di

Ferrari - scambio di sms tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel : così Binotto cerca una difficile tregua : La Ferrari arriva al Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione, in un clima di alta, altissima tensione. Ovvio, dopo quanto accaduto nell'ultima gara tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, separati in casa e avvelenati l'uno con l'altro. Da par suo, Mattia Binotto, ha fatto l'impossibile

Charles Leclerc F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Mi aspetto una gara molto tirata - io voglio godermi quest’ultimo round” : Non vede proprio l’ora di calarsi nell’abitacolo della sua Ferrari Charles Leclerc, dopo il disastroso epilogo del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, il monegasco e il suo compagno di squadra Sebastian Vettel sono stati protagonisti di un incidente che ha messo fuori dai giochi entrambe le Rosse. Uno “zero” pesante per le ambizioni del Cavallino Rampante. Per questo ...

F1 - incidente Vettel-Leclerc : di chi è la colpa? Nico Rosberg : “Seb forse si è spostato velocemente - Charles ha meno colpa” : Il durissimo contatto tra Sebastian Vettel e Charles continua fare parlare, il duello tra i due ferraristi a cinque giri dal termine del GP del Brasile tiene ancora botta a due giorni dall’evento e il doppio ritiro delle Ferrari a Interlagos ha acceso gli animi. Chi è il colpevole? Molti hanno additato Sebastian Vettel che si sarebbe un po’ allargato verso l’interno andando pian piano verso Leclerc, di questo avviso è anche ...

VIDEO F1 - la grande rimonta di Charles Leclerc a Interlagos : Prima dell’incidente avvenuto a pochi giri dalla fine, la gara di Charles Leclerc si poteva considerare sicuramente positiva alla luce della bella rimonta effettuata dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza. Il monegasco della Ferrari, arrivato nel finale a giocarsi un posto sul podio, è stato molto aggressivo fin dallo start recuperando posizioni su posizioni con un sorpasso dopo l’altro che gli hanno consentito di ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc - spettacolare sorpasso su Raikkonen alla prima chicane! : Charles Leclerc si è reso protagonista di un bellissimo sorpasso su Kimi Raikkonen nelle battute iniziali del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi a Interlagos. Il monegasco doveva rimontare dalla quattordicesima posizione e con un ritmo indiavolato si è riportato sul finlandese sverniciandolo alla prima chicane. In quel frangente il pilota della Ferrari era risalito fino al sesto posto ma poi ...

F1 - GP Brasile 2019 : Charles Leclerc e Sebastian Vettel - un rapporto teso che è deflagrato! Pessimi segnali anche in vista del 2020 : Le parole di Mattia Binotto post-gara hanno scosso, e scuoteranno, il mondo Ferrari nelle prossime ore, senza alcun dubbio. La presa di posizione del team principal di Maranello al termine del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 è stata netta, inevitabile e durissima. Quanto combinato da Sebastian Vettel e Charles Leclerc (clicca qui per il video dell’incidente) non ha scuse, non è ammissibile a questi livelli e, soprattutto, apre scenari ...