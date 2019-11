Mes | stop di Conte e Pd a Di Maio Il premier | «Spazzerò le chiacchiere»

Il Black Friday di GaMestop abbraccia PS4 e PS4 Pro : le offerte migliori : Le offerte per il Black Friday di GameStop sono finalmente entrate nel vivo anche in questo 2019. Nonostante il giorno preciso del venerdì nero dello shopping cada quest'anno il 29 novembre - si tratta del giorno successivo a quello del Ringraziamento in USA, tradizionalmente riservato ad acquisti sfrenati e saldi senza precedenti -, sono moltissime le aziende che hanno scelto di tentare i consumatori con promozioni preliminari. Per un'intera ...

Scioperi trasporti dicembre : stop di mezzi pubblici - treni e aerei solo fino a metà Mese : Il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture ha aggiornato il calendario degli Scioperi nel settore dei trasporti. Nel mese di dicembre si attendono diverse agitazioni sindacali, ma solamente per la prima metà, perché poi ci saranno le festività di Natale. Per non arrecare disagi ai cittadini, solitamente si preferisce evitare di attuare proteste in occasione del periodo natalizio, quando si registrano i maggiori spostamenti per le vacanze. ...

Partono le offerte Black Friday 2019 di GaMestop : sconti su PS4 - Xbox One e Switch dal 25 novembre : Il Black Friday 2019 di GameStop è finalmente entrato nel vivo! Come sta già succedendo per i principali rivenditori online - Amazon in testa - e pure sugli store digitali dei principali attori dell'industria videoludica - da Nintendo a Microsoft, passando pure per il PlayStation Store di Sony -, anche la celebre catena anticipa il venerdì nero dello shopping mettendo sul piatto golosissime offerte a tema videoludico. E lo fa proprio da oggi, ...

Black Friday : GaMestop svela le promozioni per Xbox One - Nintendo Switch e vari giochi : Le offerte di GameStop per il caldo periodo del Black Friday iniziano oggi. A partire da questa mattina sono disponibili promozioni per Xbox One, Nintendo Switch e vari giochi, mentre le offerte per PS4 arriveranno tra poco.Per quanto riguarda la console di Microsoft, è disponibile il bundle Xbox One S All Digital + tre giochi (Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition) che può essere vostro per 129.98 Euro mentre lo stesso bundle ...

Infortunio Diego Costa - tre Mesi di stop per l’attaccante dell’Atletico Madrid [DETTAGLI] : L’attaccante dell’Atlético Madrid, Diego Costa è stato operato con successo per una “ernia del disco cervicale”. Lo ha annunciato lo stesso club colchonero in una nota. “Diego Costa ha subito un intervento chirurgico sull’ernia del disco cervicale a Madrid giovedì 21 novembre. Secondo lo staff medico del club, l’operazione è andata come previsto”, si legge nel comunicato. L’Atletico non ...

Populisti e banchieri. Patuelli si arruola (per un giorno) con #StopMes : Bruxelles. Di fronte alle polemiche scoppiate dentro la maggioranza e in Parlamento attorno alla possibilità che l’Italia dia il via libera alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, ieri il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli ha prima detto di non saperne nu

Real Madrid - brutto infortunio per JaMes Rodriguez : lungo stop per il giocatore colombiano : Il giocatore del Real Madrid dovrà star fermo per due mesi a causa di una distorsione al ginocchio sinistro Il Real Madrid perde James Rodriguez per due mesi, il colombiano infatti ha riportato una brutta distorsione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori fino a gennaio inoltrato. Infortunatosi nel corso di un allenamento con la sua nazionale, l’ex Bayern Monaco si è sottoposto oggi ad esami strumentali, che hanno confermato le ...

Maltempo - a Pisa si attende la piena dell’Arno : ospedale Messo in sicurezza - stop alle attività ambulatoriali : L’Asl Toscana Nord Ovest fa sapere che a Pisa “verrà sospesa l’attività del dipartimento di prevenzione di via Matteucci, di tutte le sedi distrettuali (escluse quelle del litorale), dei centri diurni per disabili e anziani e del centro direzionale di ospedaletto. Il distretto resterà aperto e sarà regolare anche l’attività dell’ospedale“. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa ha deciso il ...

Ilva - indotto pronto allo stop : “Solo proMesse da ArcelorMittal - fatture ancora non pagate”. E autotrasportatori vogliono bloccare ingressi : Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Ma ArcelorMittal non ha ancora saldato milioni di euro di fatture scadute, nonostante le promesse dell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-indotto sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai ...

Razzismo - nuovo episodio in Lombardia : stop di 4 Mesi ad un Under 19 : Mentre su alcuni campi di calcio dei campionati giovanili e dilettanti della Lombardia andavano in scena manifestazioni contro il Razzismo, su altri si sono consumati nuovi episodi di discriminazione. Di uno è stato protagonista un giocatore degli Under 19 dello Sporting Cesate, squalificato fino al 12 febbraio 2020 per aver rivolto un’offesa discriminatoria a un calciatore di colore del Bovisio Masciago, a sua volta squalificato per ...

Offerta GaMestop PS5 imperdibile - già supersconto di 250 euro : i dettagli : Aspettarsi un'Offerta Gamestop PS5 già in questo momento storico videoludico potrebbe sembrare fin troppo affrettato, ma c'è chi non la pensa così. A distanza infatti di oltre un annetto dall'uscita effettiva della nuova piattaforma di gioco marchiata Sony, i vertici della catena di distribuzione di videogiochi al dettaglio hanno pensato bene di stuzzicare adeguatamente i propri clienti con una promozione che mira a spingere ulteriormente le ...

Volley - Gabriele Nelli si ferma per dieci giorni : infortunio al ginocchio. Fabio Ricci operato - stop di 2 Mesi : Gabriele Nelli si è infortunato al ginocchio sinistro ma per fortuna non è nulla di grave. L’opposto di Piacenza e della Nazionale si era fatto male nel match di campionato contro Vibo Valentia giocato domenica pomeriggio, la risonanza magnetica effettuata ieri dal dottore Umberto De Joannon non ha evidenziato lesioni a livello osseo e dunque il giocatore dovrà sottoporsi soltanto ad alcuni giorni di riposo per poi tornare pienamente a ...

"Gli impianti ex Ilva al minimo. Così entro fine Mese stop totale" : l'allarme della Uilm : “Il Governo parla di allarme rosso ma non ha una idea precisa di cosa fare. L’azienda, tenendo fede a quanto scritto nella lettera di recesso, sta portando gli impianti al minimo della capacità di marcia. In queste condizioni entro fine mese ci sarà lo stop totale, compreso l’Afo2. Bisogna intervenire presto”, è questo l’allarme, lanciato all’Ansa, dal segretario generale della Uilm di ...