La “Jihad dei coltelli” che allarma l’Europa

(Di sabato 30 novembre 2019) Prima Londra, poi l’Aja. È la “Jihad dei coltelli” chel’Europa. Una “Jihad” condotta da “lupi solitari” senza supporto operativo, almeno così sembra, da parte delle centinaia di “cellule dormienti” messe in piedi dall’Isis e da al-Qaeda nel Vecchio Continente. Non hanno l’addestramento dei foreign fighters, formatisi nei campi di battaglia di Siria e Iraq, non hanno i mezzi o le capacità per costruire un ordigno da uomo-bomba,. ma non per questo sono meno pericolosi. Perché i lupi della “Jihad dei coltelli” sono più imprevedibili, meno tracciabili da parte dei servizi d’intelligence, anche se qualcuno di loro era già stato individuato e arrestato in passato. È il caso di Usman Khan, l’attentatore ventottenne, che ieri sul London ...

