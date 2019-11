Gp Abu Dhabi, ancora pole Hamilton

una volta prima fila Mercedes ad Abu(nell'era power unit), anche se la retrocessione di Bottas (sostituzione del motore) disegna una griglia diversa. Accanto al tempo record dici sarà Verstappen, seconda fila tutta Ferrari con Leclerc (nonostante un clamoroso errore di team, il monegasco 'salta' l'ultimo tentativo) e Vettel. Poi Albon e Norris. Bottas,pur accreditato del secondo miglior tempo, partirà in coda al gruppo. Delusione per le Alfa Romeo, fuori già in Q1.(Di sabato 30 novembre 2019)