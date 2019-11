Gli sciroccati del block friday

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 30 novembre 2019)s for future, il movimento giovanile di protesta contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, è sceso in piazza nel Black, per manifestare contro la giornata di forti sconti al grido di. La scelta simbolica della data di ieri è una denuncia del consumismo e d

bx1ale_cia : @MisterCariola @deidesk Manco nel medioevo... Un falso illuminista. Nel medioevo manco gli sciroccati avrebbero usa… - GrazianoMereu : @cominif Solo gli sciroccati - JosefK____ : @CesareSacchetti Dal dizionario grillino-italiano, 'verificare' significa: facciamo quello che ci ordinano gli sciroccati della Casaleggio. -