F1 | UFFICIALE | la Toro Rosso nel Mondiale 2020 si chiamerà Alpha Tauri

(Di sabato 30 novembre 2019) Ora la notizia ha i crismi dell’ufficialità. Come riportato dal sito della F1, la Scuderiaprenderà il nome di Scuderiaper il, vista la pubblicazione dell’elenco provvisorio di iscrizione della FIA. Dopo aver fatto il proprio debutto nel 2006, in conseguenza dell’acquisizione da parte della società Red Bul del Team Minardi con sede a Faenza, la STR vedrà la propria squadra trasformarsi con la nuova denominazione, riferita al marchio di moda della citata Red Bull. Sarà da vedere se questo cambiamento possa anche influenzare la scelta della livrea della monoposto dell’anno prossimo, che sarà guidata dal francese Pierre Gasly e dal russo Daniil Kvyat, confermati nel weekend del GP del Brasile. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

