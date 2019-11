F1 su TV8 | come vedere gratis e in chiaro le qualifiche del GP Abu Dhabi 2019 | orario

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) A Yas Marina sta per andare in scena l’ultima qualifica stagionale della Formula 1. Il Gran Premio di Abuentra nella sua fase più calda e si appresta a vivere la fondamentale giornata delle. Alle 11:00 scatteranno le terze prove libere e poi alle 14:00 le vetture scenderanno in pista per l’intensa battaglia finale che decreterà l’ordine di partenza in vista della gara di domenica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP ABUDI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 I favoriti per la pole sono la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen, stando alle indicazioni che sono emerse ieri, ma entrambi i piloti della Ferrari sono consci di dover rialzare la testa dopo il disastro di Interlagos, quindi sia il monegasco Charles Leclerc che il tedesco Sebastian Vettel sono pronti a stupire e riprendersi la prima fila, vista anche la ...

