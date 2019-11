AIDS | 34 trapianti sui pazienti con l’Hiv nel 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Sono 34 isieropositivi che hanno ricevuto un trapianto nel: in 19 casi si è trattato di un nuovo fegato, in 13 di un rene e in 2 di polmoni. E’ il bilancio del Centro nazionalein occasione della Giornata mondiale contro l’, che si celebra domani. Complessivamente sono 485 ieffettuati su persone con Hiv dal 2002 a oggi: 218 fegati, 143 reni, 9 cuori, 4 polmoni, 1 pancreas, 6combinati rene-fegato e 5 rene-pancreas. “Negli ultimi decenni lo sviluppo delle terapie antiretrovirali ha aumentato considerevolmente la sopravvivenza di chi convive con l’infezione da Hiv, e oggi molti soggetti sieropositivi hanno un’aspettativa di vita paragonabile a quella del resto della popolazione – afferma il direttore del Centro nazionaleMassimo Cardillo – questo ha fatto emergere una crescita ...