«X Factor 13» | la lunga serata degli Over

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) La Sierra (Gruppi)Nicola Cavallaro ()Sofia Tornambene (Under Donne)Davide Rossi (Under Uomini)Booda (Gruppi)Eugenio Campagna ()I giudici lo avevano detto che esibirsi insieme all’orchestra di quaranta elementi capitanata da Dardust sarebbe stata un’arma a doppio taglio: trovare la giusta armonia oppure lasciarsi schiacciare perdendo la voce e la personalità erano, infatti, le uniche alternative possibili per i concorrenti arrivati al sesto Live di X. La prova, che arriva subito dopo l’eliminazione a freddo di Giordana, vede dei vincitori e dei vinti: a perdere di vista l’obiettivo sono soprattutto glidi Mara Maionchi, ovvero Nicola Cavallaro ed Eugenio Campagna che, complici dei brani non particolarmente indovinati, non riescono a rendere giustizia alle proprie capacità e al proprio ...

