Violenza sulle donne | ‘Light of my life’ insegna | un altro modello di virilità è possibile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) In questi giorni di pioggia incessante che mi ha accompagnata nei viaggi in varie regioni per incontri e dibattiti in occasione del 25 novembre, proprio mentre escono le notizie su come in Italia una parte dell’opinione pubblica ritenga lamaschile contro leuna responsabilità da attribuire allestesse, vi voglio parlare di un film appena uscito. Si chiama Light of my life, è una pellicola britannica scritta, diretta e interpretata da Casey Affleck, fratello minore del più noto Ben. Light of my life è un film doloroso, struggente e perfetto per questi nostri tempi misogini e violenti, che attraverso la ben collaudata ed efficace chiave del racconto distopico descrive l’inadeguatezza del mondo maschile verso le, ma apre alla possibilità dell’esistenza di un diversodie di paternità. Il film è molto poetico, crudo, essenziale e curatissimo nel ...

