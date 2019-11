Matteo Berrettini svela i primi dettagli del suo 2020 | pronti 3 tornei in Sud America

Tennis : l’ascesa di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner potrà continuare. Pochi punti in scadenza nei primi mesi del 2020 : Il Tennis si prende una piccola pausa. Dopo una stagione molto intensa ci si ferma per un po’ “ai box” e si riprende fiato. Un’annata estremamente positiva per il movimento maschile italiano: le imprese di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner, otto giocatori nella top-10 e il romano qualificato alle Finals di Londra e vincitore di un match sono solo alcuni degli aspetti che hanno funzionato. L’unica nota stonata è ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Sinner è impressionante - Fognini è la guida del movimento italiano” : Pochi dubbi sul ritenere la stagione vissuta dal Tennis maschile italiano positiva. Svalutare il tutto per il rendimento al di sotto delle attese nella Coppa Davis 2019 non è aderente alla realtà. Un contesto nel quale il Bel Paese chiude con due Tennisti nella top-15, otto nella top-100 e un Under19 di cui tutti parlano, che ha saputo conquistarsi la posizione n.78 in maniera impressionante. Un’annata speciale, soprattutto, per Matteo ...

Coppa Davis 2019 - Italia-USA 1-1 : Matteo Berrettini sconfitto da Fritz in tre set - ora serve il miracolo agli azzurri : Matteo Berrettini è stato sconfitto da Taylor Fritz per 5-7, 6-7(5), 2-6 nel secondo incontro di Italia-USA, confronto valido per la fase a gironi della Coppa Davis 2019. Il romano, numero 8 al mondo e reduce dalle ATP Finals, è sceso in campo dopo la bella vittoria di Fabio Fognini contro Reilly Opelka e andava a caccia del secondo successo di questa contesa che mette in palio il secondo posto nel gruppo alle spalle del Canada e la possibilità ...

Coppa Davis 2019 : Italia-Canada 0-2 - Matteo Berrettini sconfitto da Shapovalov in tre set. L’azzurro cede nel finale : La Caja Magica di Madrid (Spagna) non riserva grandi notizie al tennis azzurro quest’oggi nel primo giorno dell’edizione 2019 della Coppa Davis. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini, arriva anche il ko di Matteo Berrettini (n.8 del mondo) contro un grande Denis Shapovalov (n.15 del ranking) per 7-6 (5) 6-7 (3) 7-6 (5) in 2 ore 56 minuti di partita. Un confronto durissimo ed equilibratissimo che ha premiato Shapovalov e porta il Canada ...

Tennis - Matteo Berrettini dopo il successo contro Thiem : “Otto alla mia stagione. Ora penso alla Coppa Davis” : Matteo Berrettini vince contro il n.5 del mondo Dominc Thiem alle ATP Finals ed è nella storia del Tennis azzurro. Mai nessun italiano, presente al Masters, era riuscito a centrare il successo parziale. Il romano ce l’ha fatta, certo agevolato da una prestazione un po’ “soft” dell’austriaco già qualificato alle semifinali. Tuttavia, il risultato resta e la bontà della prova è tale che merita gli onori del caso. ...

Tennis - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini alle ATP Finals? Montepremi importante con la vittoria su Thiem : Matteo Berrettini ha scritto una nuova pagina di storia del Tennis italiano visto che ha conquistato la prima vittoria per il nostro Paese alle ATP Finals (il vecchio Masters di fine stagione). Il romano ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem in due set ed è così riuscito a regalarsi un pomeriggio di gloria sul cemento indoor della O2 Arena di Londra dopo aver perso contro i fenomeni Novak Djokovic e Roger Federer nei giorni scorsi. Il ...

Matteo Berrettini batte Thiem : è la prima vittoria di sempre di un italiano alle Atp Finals : Arriva contro Dominic Thiem la prima vittoria in carriera di Matteo Berretini alle Atp Finals, che diventa anche il primo successo di un tennista italiano nella storia di questo torneo. Ssul veloce indoor della ‘O2 Arena’ di Londra, il 23enne romano si è imposto in due set 7-6 (7-3), 6-3 sull’austriaco in un’ora e 18 minuti di gara. Un risultato inutile ai fine della qualificazione alle semifinale, visto che Berrettini ha perso ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem : è il primo italiano a vincere un match alle Atp Finals : Non poteva scegliere modo migliore Matteo Berrettini per congedarsi dalle Atp Finals di Londra. Il Tennista romano, attuale numero 8 del mondo, ha battuto in due set, Dominic Thiem, numero 5 del ranking Atp in un'ora e 16 minuti. Berrettini, già eliminato dalla competizione alla luce delle due precedenti sconfitte contro Djokovic e Nadal, è il primo italiano della storia a vincere un match in quello che è il torneo professionistico di Tennis più ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6(3) 5-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break di Matteo che si avvicina ad una prima - storica vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 prima VINCENTE!! 40-15 Chiama bene l’austriaco a rete Matteo, Thiem ci arriva ma sbaglia. 30-15 Errore gratuito questa volta dell’italiano che va largo col dritto. 30-0 Bravo col serve&volley Matteo, Thiem sbaglia col dritto. 15-0 Ace Berrettini! 2-4 break BERRETTINI!! Risposta centrale di Thiem che viene punito dall’azzurro! 40-A Palla break per Matteo che tira uno ...

Tennis - ATP Finals 2019 : l’ultimo step che deve fare Matteo Berrettini : Matteo Berrettini è stato eliminato dalle ATP Finals 2019. Fatali al Tennista romano le sconfitte con Novak Djokovic e Roger Federer, che hanno reso ininfluente l’ultima partita del girone con Dominic Thiem. Un’eliminazione prevedibile quella del Tennista romano, che si è trovato in un girone veramente difficilissimo con tre dei primi cinque giocatori della classifica mondiale. Nell’esordio con Djokovic, Berrettini ha ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini eliminato : fatale il set vinto da Thiem contro Djokovic : Matteo Berrettini saluta le ATP Finals di tennis: sono appena svanite infatti le fievoli speranze di potersi qualificare alle semifinali. A condannare aritmeticamente il romano, anche se dovesse vincere giovedì per due set a zero contro Dominic Thiem, proprio il parziale vinto dall’austriaco nella sfida in corso contro il serbo Novak Djokovic. A questo punto, nella migliore delle ipotesi, Berrettini potrebbe arrivare ad avere una vittoria ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini : “Sono soddisfatto - prenderò il meglio da questa sconfitta” : La sconfitta odierna contro l’elvetico Roger Federer infonde comunque fiducia a Matteo Berrettini, impegnato nelle ATP Finals di tennis a Londra: l’azzurro ha lottato molto di più, sia rispetto alla batosta patita contro lo stesso svizzero a Wimbledon, sia contro il serbo Novak Djokovic nella prima sfida di questo torneo. A SuperTennis il romano ha riferito: “Sono soddisfatto, per quanto si può essere soddisfatti dopo una ...

Matteo Berrettini - contro Federer c’è gara ma arriva la seconda sconfitta alle Atp Finals : Finisce 7-6 6-3, con il rammarico per come è andato il tie-break e per il black out nel primo gioco del secondo set. Non è la batosta presa da Novak Djokovic, ma la sostanza non cambia: Matteo Berrettini perde anche il secondo match della sua avventura alle Atp Finals di Londra. Il numero 8 al mondo non riesce neanche stavolta a battere il mito Roger Federer. A quattro mesi dalla lezione negli ottavi di Wimbledon, il tennista azzurro è stato ...