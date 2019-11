I Medici 3 su Rai Uno | nuovi attori | numero puntate | location e repliche

Anteprima I Medici 3 - ultimo atto per Lorenzo il Magnifico : Rai lavora alla serie su Leonardo (foto) : Dopo una prima stagione dedicata a Cosimo De' Medici e un secondo capitolo incentrato sulla giovinezza di Lorenzo il Magnifico, I Medici 3 chiudono la saga sulla celebre famiglia fiorentina. La terza stagione è quella della maturità, come spiega Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, durante la presentazione stampa de I Medici 3, "Scava ancora più a fondo nelle passioni e la complessità dei sentimenti di Lorenzo." Il Magnifico ...

I Medici 3 nel nome della famiglia : cast - trama - anticipazioni fiction Rai 1 : La grande fiction storica sta per ritornare sugli schermi di Rai 1, con la nuova ed attesissima terza stagione de I MEDICI. Prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai fiction e scritta da Frank Spotnitz con la regia di Christian Dugay, il kolossal è pronto per appassionarci con quattro appuntamenti in prima serata a partire dal 2 dicembre su Rai 1 alle 21.30, mentre il secondo appuntamento andrà in onda la sera ...

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

'I Medici 3 - Nel nome della famiglia' andrà in onda dal 2 dicembre su Rai 1 : Si avvicina la messa in onda su Rai 1 delle nuove puntate della fiction 'I Medici 3 - Nel nome della famiglia', serie incentrata sulle vicende della potente famiglia fiorentina vissuta durante il Rinascimento. La serie sarà ancora prodotta dalla Lux Vide con la Big Light Production ed Atice Group, mentre il nuovo regista sarà il canadese Christian Duguay. La prima puntata andrà in onda lunedì 2 dicembre e saranno in tutto quattro prime ...

Nuovo promo de I Medici 3 su Rai1 - Lorenzo tra Firenze e la sua famiglia : l’ultima stagione da dicembre (video) : I Medici 3 si mostrano nel Nuovo promo pubblicato da Rai1. Inizialmente prevista per novembre, la rete ammiraglia manderà in onda la terza e ultima stagione dal 2 dicembre, per un totale di sei serate consecutive. Nelle immagini mostrate dal video, Daniel Sharman torna nei panni di Lorenzo il Magnifico, già protagonista della passata edizione. La storia de I Medici 3 è ambientata alcuni mesi dopo la storica Congiura dei Pazzi, tragico evento ...

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con la data di messa in onda : I Medici 3 nuovo promo trailer, da lunedì 2 dicembre su Rai Uno È stata rivelato da pochissime ore il trailer promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...