Gf Vip | Signorini | ' Stiamo scegliendo i concorrenti col bilancino'

Anticipazioni GF Vip 4 - Alfonso Signorini sul cast : 'La gente non chiederà questo chi è' : Manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip: il conduttore Alfonso Signorini ha regalato al pubblico un'interessante anticipazione sul cast che lui e gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Interpellato da Piero Chiambretti (durante CR4, La Repubblica delle Donne) sui personaggi che i primi di gennaio varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, il direttore ha fatto sapere che la quarta edizione ...

Grande Fratello Vip - ufficiale il doppio colpo di Signorini : non solo Wanda Nara - chi conduce con lui : Torna il Grande Fratello Vip a gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e P

Grande Fratello Vip al via da gennaio : opinionisti Pupo e Wanda Nara al fianco di Alfonso Signorini : Ufficiale: il “Grande Fratello Vip” torna a gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. L0 annuncia Mediaset, che conferma come la quarta edizione del reality prodotto da Endemol Shine Italy nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, in passato co-presentatore insieme a Ilary Blasi. Al fianco del giornalista, una coppia inedita di opinionisti: la showgirl, modella e agente sportiva Wanda ...

