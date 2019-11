Conor McGregor torna a combattere

Conor McGregor torna sul ring! L’icona della MMA sfiderà Donald Cerrone il 18 gennaio : Conor McGregor tornerà sull’ottagono il prossimo 18 gennaio! Una delle grandi icone delle arti marziali miste, conosciuto non soltanto per i titoli iridati vinti in carriera ma anche per la personalità eccentrica che lo ha portato a disputare un incontro di boxe contro Floyd Mayweather, sfiderà Donald Cerrone alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Ad annunciare il match è stato Dana White, Presidente della UFC, alla ESPN ma era ...

UFC – Il cugino di Khabib Nurmagomedov perde all’esordio - Conor McGregor provoca il rivale : “Nurmagotaptap” : Il cugino di Khabib Nurmagomedov perde il match d’esordio in UFC: Conor McGregor non si lascia sfuggire l’occasione di punzecchiare il rivale sui social Esordio amaro per Abubakar Nurmagomedov in UFC. Il cugino del ben più noto Khabib Nurmagomedov, è stato sconfito da David Zawada per sottomissione in quel di Mosca. La notizia è arrivata fino alle orecchie di Conor McGregor che ovviamente non si è lasciato sfuggire ...

UFC – Masvidal vs McGregor : il problema è la differenza di peso? Conor chiama… Burger King! : Dopo la vittoria su Diaz, Jorge Masvidal potrebbe affrontare Conor McGregor: per ovviare alla differenza di peso ‘The Notorious’ chiama in causa Burger King Jorge Masvidal è l’uomo del momento in UFC. Il fighter americano è uscito vincitore dalla sfida di UFC 244 contro Nate Diaz, seppur il match sia stato fermato per TKO a causa delle profonde ferite riportate dall’avversario. Nel post match i rumor in merito ad un suo match contro Conor ...

Il lottatore irlandese Conor McGregor è stato condannato per aggressione : Conor McGregor, ex campione irlandese di arti marziali miste, è stato condannato al pagamento di una multa di 1.000 euro per aver aggredito un uomo in un pub di Drimnagh, località di Dublino, durante la presentazione di un brand di whiskey.

UFC – Conor McGregor - nuovo caso di violenza sessuale : il fighter avrebbe aggredito una ragazza a Dublino : Conor McGregor sotto investigazione per violenza sessuale: ‘The Notorious’ avrebbe aggredito una giovane ragazza fuori da un locale di Dublino nella scorsa settimana Nuovi guai per Conor McGregor. Secondo il New York Times il fighter irlandese sarebbe sotto investigazione per una nuova accusa di violenza sessuale, la seconda negli ultimi 12 mesi. Secondo il quotidiano americano McGregor avrebbe aggredito una giovane donna, seduta nella sua ...

