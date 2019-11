Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un mondopiù on demand e “ad altezza di click”, anche per quanto riguarda i trasporti: per unnon troppo di là da venire, sembrano queste le aspettative dei consumatori di 16 Paesi tra Europa e Asia, emerse dal report “The Road Ahead: the future of mobility report” di Avis Budget Group. Un addio all’mobile quindi? Non proprio, forse però al concetto disì. Sta di fatto che, oggi, per la stragrande maggioranza degli intervistati (82%) possedere un’molto, quindi il 77% dei consumatori dichiara di averla e la metà di loro la considerail mezzo ideale. Ma sul domani, il 68% di questi è concorde che la situazione cambierà a favore di mobilità in sharing e in abbonamento, già nel giro di dieci anni, e il 54% si sente favorevole e pronto a rinunciare allaper servizi come l’in condivisione o il ...

GiovanniToti : ?? Ecco il video in cui si vedono 7 persone messe in salvo nel sottopasso di Brin allagato, transitavano lì con aut… - Noovyis : (Auto, quella di proprietà è ancora importante. Ma in futuro lo sarà sempre meno) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Auto, quella di #proprietà è ancora importante. Ma in futuro lo sarà sempre meno -