Torna il maltempo nel fine settimana con temporali e nevicate

Maltempo - Tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Maltempo senza sosta - nel 2019 34 vittime : domani Tornano le piogge al Nord-Ovest - allerta rossa per il Po : La piena del Po è da allerta rossa fino a sabato nell’ultimo tratto del grande fiume, mentre è previsto l’arrivo di nuove piogge. È ancora allerta per il Maltempo su molte regioni italiane. Nel 2019, oltre 200 eventi di calamità naturali hanno causato 34 vittime in Italia, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da nord a sud sono state presentate 14 richieste per il riconoscimento dello stato d’emergenza. ...

Maltempo - la tregua è finita : Torna l'allerta meteo : Allerta rossa in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Allerta arancione in Lombardia e Liguria. Piogge e venti forti su gran...

Maltempo in Valle d’Aosta : Torna la neve - convocato il Comitato operativo per la viabilità : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che è stato convocato per domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 16:30 nella sala funzioni della Protezione civile il Comitato operativo per la viabilità. Alla presenza del Presidente della Regione Antonio Fosson, del vice Presidente Renzo Testolin e dell’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, il Comitato, presieduto dal Capo della Protezione civile regionale Pio Porretta, traccerà una ...

Maltempo - allerta rossa in 3 regioni. Torna acqua alta a Venezia. LIVE : La pioggia continua a cadere su tutto il Paese, causando allagamenti e frane in diverse regioni. In Liguria 85 sfollati, in Piemonte attesa la piena del Po alle 12. A Venezia nuovo picco di marea alle ore 9

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TornaDO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Maltempo - prime avvisaglie della tempesta del weekend : nubifragio a Genova - Tornado sull’arcipelago Toscano [FOTO e VIDEO] : prime ore di forte Maltempo sull’Italia e in modo particolare nell’alto Tirreno dove da stamattina si stanno verificando piogge intense sulla Liguria: a Genova sono già caduti 60mm di pioggia, mentre diversi tornado hanno colpito l’arcipelago Toscano, all’Isola del Giglio e sulle coste della Maremma (vedi foto e video a corredo dell’articolo). Maltempo nell’alto Tirreno, tornado all’isola del Giglio ...

Maltempo - l'Italia nel weekend Torna sotto la pioggia. E c'è il rischio alluvioni : Un ciclone di origine nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali con venti di scirocco sino 100 km/h. Mareggiare sul versante tirrenico e mare ligure. torna l'acqua alta a Venezia

Maltempo Bolzano : stato di attenzione della Protezione Civile Torna al livello normale : La conferenza di valutazione ha deciso oggi a Bolzano che dalle ore 12 lo stato di attenzione della Protezione Civile torna al livello normale. “Nonostante alcune leggere precipitazioni la situazione si è stabilizzata: in considerazione di ciò lo stato di Protezione Civile è stato abbassato dal livello di allerta giallo (alfa) al livello normale verde (zero)“. Lo ha dichiarato Willigis Gallmetzer, presidente della conferenza di ...

Maltempo Alto Adige : si Torna lentamente alla normalità dopo il caos neve : torna lentamente alla normalità la situazione in Alto Adige, dopo il caos neve dei giorni scorsi. E’ stata riaperta la strada statale della val Badia, isolata da giorni, ma rimangono 36 le strade statali e provinciali chiuse per motivi di sicurezza. Alle 4 di notte a Chiusa, in valle Isarco, una frana di fango e sassi ha invaso una strada provinciale chiusa al traffico. In alta Val Martello 47 persone, evacuate nei giorni scorsi, per il ...

Matera - il sindaco : “Situazione Tornata alla normalità - ma maltempo ha creato difficoltà”. Prima stima : danni per 8 milioni di euro : L’ondata di maltempo che ha colpito Matera tra l’11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti, ha provocato danni per circa 8 milioni di euro. È una Prima stima “stilata dal dirigente del settore Lavori Pubblici” del Comune della capitale europea della Cultura 2019. “La situazione in città è tornata alla normalità“, ha spiegato il sindaco Raffaello De Ruggieri, ma “l’ondata ...

Maltempo - devastante Tornado a Polverosa di Orbetello : case danneggiate ed alberi abbattuti [FOTO e VIDEO] : Domenica 17 novembre è stata l’ennesima giornata in cui il Maltempo ha messo in ginocchio l’Italia in questo mese, tra esondazioni, frane, forti venti, acqua alta e neve. Nella forte ondata di Maltempo scatenata da un ciclone in risalita nel Tirreno, un forte tornado ha colpito Polverosa di Orbetello, in provincia di Grosseto. Le immagini della gallery scorrevole in alto e i video che trovate in fondo all’articolo testimoniano danni ...

Maltempo : Torna la normalità alle cascatelle di Saturnia : Situazione verso la normalità alle cascatelle del Gorello, dove ieri a causa dell’esondazione del fiume Elsa un’onda di fango ha invaso le terme libere di Saturnia, nel comune di Manciano. Stamani l’acqua è tornata a defluire regolarmente e qualcuno ne ha approfittato per fare un bagno nelle acque termali sulfuree a 37 gradi che caratterizzano le cascatelle del Gorello. Nessun problema invece per il Resort, le Terme, il Club e ...