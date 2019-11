Test MotoGp Cereghini | a Jerez grande Yamaha | credo ancora in Valentino | esclusiva

MotoGp – Cattive notizie per Vinales e Valentino Rossi - Meregalli svela : “motore? Quello dei Test è molto vicino alla versione definitiva” : Maio Meregalli non rassicura i piloti Yamaha: le parole del team director della squadra di Iwata sul nuovo motore La stagione 2019 di MotoGp è ormai archiviata: i piloti della categoria regina sono ufficialmente in vacanza, dopo le prime due sessioni di test invernali, svolte a Valencia e Jerez de la Frontera. La Yamaha ha dimostrato miglioramenti, regalando un timido sorriso ai suoi piloti, ma Maverick Vinales e Valentino Rossi sono ...

MotoGP - Valentino Rossi e una Yamaha che non convince appieno nemmeno nei Test. Primi mesi del 2020 cruciali : ritiro o rinnovo? : Valentino Rossi non può certamente ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti nei Test di Valencia e di Jerez che hanno chiuso la stagione della MotoGP, il Dottore ha sempre bazzicato nelle posizioni di rincalzo della classifica dei tempi e anche sul passo non ha emozionato più di tanto a differenza di quanto fatto dai compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Il nove volte Campione del Mondo è reduce da un Mondiale estremamente ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - Test Jerez 2019 : “Feedback positivo ma non è abbastanza” : Si chiude con buone sensazioni e grande fiducia il 2019 di Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, reduce dal terzo anno consecutivo al secondo posto nel Mondiale MotoGP alle spalle di Marc Marquez, ha raccolto riscontri positivi nei primi Test invernali disputati prima a Valencia e poi a Jerez dichiarandosi abbastanza soddisfatto delle novità portate dalla scuderia di Borgo Panigale in vista del 2020. Di seguito il VIDEO con le ...

VIDEO MotoGP - Test Jerez 2019 : le dichiarazioni di Marc e Alex Marquez : Prime uscite da compagni di squadra per i fratelli Marc e Alex Marquez, pronti ad affrontare il Mondiale MotoGP 2020 nello stesso box con i colori del team Repsol Honda. Al termine delle due giornate di Test di Jerez de la Frontera, Marc ha firmato il secondo miglior tempo nonostante la dislocazione della spalla patita nel corso del day-1 mentre Alex ha fatto molta fatica dovendosi accontentare del 17° posto. Di seguito il VIDEO con le ...

MotoGp - Test Jerez – L’ammissione di Vinales : “in vista di Sepang ho fatto una richiesta alla Yamaha” : Maverick Vinales chiude al quarto posto la seconda giornata di Test a Jerez: lo spagnolo contento per i progressi, ma chiede alla Yamaha una moto più veloce Dopo la buona prova effettuata nella giornata di ieri, nella quale è risultato il pilota più veloce in pista, Maverick Vinales si è ripetuto nella seconda e ultima giornata dei Test di Jerez chiudendo in quarta posizione. Il pilota spagnolo, al termine della giornata odierna, ha ...

MotoGp - Test Jerez – Valentino Rossi avverte la Yamaha : “se prendiamo 10 km a Jerez - figuriamoci in altre piste” : Valentino Rossi avverte la Yamaha dopo la seconda giornata di Test a Jerez: moto in crescita, ma il motore va migliorato Secondo e ultimo Test di MotoGp sulla pista di Jerez nel quale i piloti della classe regina hanno potuto provare novità e modifiche in vista della stagione 2020. Fin quando la pioggia ha reso possibile girare, Valentino Rossi ha riscontrato sensazioni migliori rispetto alla giornata di ieri, migliorandosi dal 14° al 10° ...

Alex Marquez MotoGP - Test Jerez 2019 : “Contento di questa seconda giornata - so cosa devo fare per Sepang” : Sembra migliorare giorno dopo giorno il feeling di Alex Marquez in sella alla MotoGP. Il fratellino di Marc, approdato in Honda ufficiale dopo essersi laureato campione del mondo di Moto2 nel 2019, ha concluso i Test di Jerez de la Frontera in 17^ posizione a 2″ dal leader Maverick Vinales ma a meno di un secondo e mezzo di ritardo dalla miglior prestazione del compagno di squadra. Il 23enne di Cervera sta prendendo sempre più confidenza ...

MotoGP - Test Jerez 2019 : Yamaha va in vacanza con grande fiducia - Marc Marquez si opera ma la vera sorpresa è la Suzuki : E così è finita anche l’ultima giornata di Test dell’anno per la MotoGP, che si appresta ad andare in letargo per due mesi prima di tornare in pista a febbraio con i Test di Sepang. La due giorni di Test andata in scena a Jerez de la Frontera è stata però condizionata dal freddo e dalla pioggia, con i team che non hanno potuto completare il programma di lavoro pianificato alla vigilia raccogliendo comunque dati molto importanti in ...

MotoGP - Day-2 Test Jerez 2019 : Marquez chiude la stagione ancora davanti a tutti in una giornata condizionata dalla pioggia : Ora si può dirlo per davvero. Con la conclusione della seconda e ultima giornata di Test a Jerez della Fronteira, la stagione 2019 della MotoGP ha definitivamente chiuso i battenti e la classe regina delle due ruote si ferma ora per l’inverno. La sessione odierna è stata influenzata pesantemente dalla pioggia, che ha costretto i piloti non solo a ritardare l’entrata in pista ma ha anche obbligato tutti a terminare il turno ...

MotoGp - Test Jerez – Sessione terminata in anticipo per la pioggia : Marquez il più veloce [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera: i tempi della Sessione conclusa con un’ora di anticipo a causa della pioggia E’ terminata con circa un’ora d’anticipo la seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera a causa della pioggia che ha impedito ai piloti di proseguire il loro lavoro in pista. Al termine della seconda giornata è Marc Marquez il più veloce, seguito dalle ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : seconda sessione chiusa per la pioggia. Marquez il più veloce - si opera alla spalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PIOGGIA FERMA LA seconda GIORNATA DI Test MARC Marquez SI opera alla SPalla DESTRA 16.56: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.54: La pioggia di fatto ha posto fine a questa seconda sessione con Marc Marquez a precedere di 17 millesimi la Suzuki di Rins e di 139 l’altra Suzuki di Mir. Quarto Vinales (+0″144) contro la Yamaha, a ...

