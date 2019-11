Marie Trintignant | uccisa per gelosia a pugni e schiaffi dalla rockstar Bertrand Cantat

Omicidio vip - l’attrice Marie Trintignant uccisa dal marito cantante Bertrand Cantat. Ora in tv il racconto choc : “L’ho presa a pugni…” : “È diventata molto aggressiva, isterica, mi ha dato un pugno in faccia, poi sul collo, avevo segni dappertutto”. Finora non si conosceva la versione che Bertrand Cantat, cantante e leader del gruppo Noir Desir, aveva dato ai magistrati della tragica notte in cui aveva ucciso di botte la sua allora compagna, l’attrice Marie Trintignant. Le immagini della sua testimonianza sono state trasmesse ieri per la prima volta dalla televisione francese in ...

