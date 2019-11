In Italia si spende 1 euro a studente per le biblioteche scolastiche | è davvero

eBay : Black friday - gli Italiani spenderanno in media 116 euro : eBay, in vista del Black friday, fotografa le tendenze di quello che è diventato l'appuntamento di shopping più importante dell'anno

Dissesto idrogeologico - l’Italia per riparare i danni spende il quadruplo rispetto alla prevenzione. E le città sono le più a rischio : In Italia riparare i danni del rischio idrogeologico ci costa quattro volte di più rispetto a prevenirli. Secondo i dati Ispra dal 1998 al 2018 il nostro Paese ha speso circa 20 miliardi di euro per rimediare agli effetti del Dissesto (un miliardo all’anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro) a fronte di 5,6 miliardi di euro investiti in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione (circa 300 ...

Black Friday 2019 - sconti e offerte/ Codacons : in Italia si spenderanno 2 mld di euro : Black Friday 2019, sconti e offerte. Stando alle previsioni del Codacons, in Italia si spenderanno circa due miliardi di euro nelle prossime settimane

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Spazio fiscale - una formula svela perché la Grecia può spendere più dell’Italia : Mentre le politiche monetarie, anche quelle più aggressive come il Qe2 che partirà a novembre, stanno dimostrando la lora debolezza nel risollevare l’inflazione, cresce il dibattito sullanecessità di passare a un coordinamento fiscale tra i Paesi europei. Ma è complicato perché i margini di manovra in partenza sono distanti

Pensioni e LdB2020 - Renzi (Italia Viva) su Quota 100 : 'Spendere 20 mld è ingiusto' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 ottobre 2020 vedono arrivare nuove dichiarazioni politiche sulle uscite anticipate (ed in particolare sulla Q100) sia da parte della maggioranza che dall'opposizione. Il nodo da sciogliere resta sempre quello delle risorse da destinare alla flessibilità previdenziale, ma la discussione continua a registrare dichiarazioni molto accese. Renzi (Italia Viva): 'Non ho niente contro chi vuole andare in ...

L’Italia sospenderà la vendita di armi alla Turchia : Recep Tayyip Erdogan in visita in Italia (foto: Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che nelle prossime ore firmerà un decreto per bloccare l’export di armi italiane in Turchia, sulle orme di quanto già fatto da altri cinque paesi europei: Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia. Il governo italiano ha preso questa decisione perché è contrario all’intervento ...

Acqua del rubinetto al top - ma gli Italiani preferiscono spendere 240 euro all'anno : La qualità dell'Acqua del rubinetto in Italia è tra le migliori d'europa eppure, secondo i dati del Censis, il 62% delle...

Whirpool pronta a sospendere cessione fino al 31/10. Conte : “Porre condizioni per futuro stabile in Italia” : “Faremo il possibile e vorrei dire anche l’impossibile per trovare una soluzione. Insieme bisogna porre quelle condizioni perché questa azienda abbia un futuro qui in Italia, solido, sostenibile, con particolare attenzione ai livelli occupazionali“. Così ha detto il premier Giuseppe Conte durante il vertice a Palazzo Chigi sulla vertenza Whirlpool con il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e i sindacati Fim, Fiom, ...

Silvio Berlusconi perde pezzi - Renata Polverini si auto-sospende da Forza Italia : verso l'addio : Dopo le divergenze con Forza Italia sulla sua proposta per introdurre lo ius culturae, Renata Polverini si è autosospesa dal partito di Silvio Berlusconi. "A questo punto ritengo di dovermi autosospendere dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati anche per avviare una serena riflessione su