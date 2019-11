Il triste destino del sassofono

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 28 novembre 2019) IldelAdolphe Sax nasce a Dinant, in Belgio, nel 1814. Suo padre costruisce strumenti musicali, sua madre è candidata alla beatificazione. A due anni cade dalla finestra del secondo piano e si frattura la testa, ma sopravvive. A sei anni i genitori lasciano in giro dell’acido solforico e lui lesto lo beve, perché è noto che i bambini piccoli sono irresistibilmente attratti dall’autodistruzione. Gli fanno una lavanda gastrica coi metodi vittoriani, pratica che oggi verrebbe considerata peggio del waterboarding, ma lui sopravvive per poter tornare a casa a mangiare uno spillo. Sopravvive ancora, e a nove anni cade dalla tromba delle scale spaccandosi una gamba. La fine dell’ottocento è un momento di un’estetica sublime, stemperato dalle bassissime aspettative di vita; erano anni in cui i no vax non esistevano, perché di morbillo si moriva male. Adolphe lo ...

