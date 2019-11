Così l’intelligenza artificiale ridisegna i virus per portare la terapia verso le cellule

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’intelligenzacompie un altro passo avanti insieme alla medicina del futuro. I ricercatori dell’Università di Harvard hanno dimostrato con un esperimento di biologia sintetica che possono essereti i ‘gusci’ dei. Un rimodellamento che potrebbe permettere aidi essere trasformati in vettori di terapie geniche, in modo da renderli più efficienti nel trasle curelebersaglio. I risultati, ottenuti con la collaborazione della compagnia biotech Dyno Therapeutics, sono stati pubblicati sulla rivista Science. Finora, a frenare la loro sperimentazione e applicazione, è stata proprio la scarsa disponibilità di vettori, ovvero dei ‘gusci’ (chiamati capsidi) dei cosiddettiadeno-associati usati come fattorini. Quelli presenti in natura non riescono a mirare in maniera precisa lemalate e ...

