UE | Commissione von der Leyen eletta con 461 sì

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Via libera dal Parlamento Europeo alla squadra scelta dalla nuova presidente dellaEuropea Ursula von der. Con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astenuti, laUrsula von derpotrà iniziare il proprio mandato il 1° dicembre prossimo.Ursula von der, intervenendo al Parlamento UE, ha ribadito che la difesa dell'ambiente è in testa all'agenda della nuovaUE e ha citato anche la città di Venezia e l'emergenza maltempo delle scorse settimane:Prima l'Europa si muove e maggiori saranno i vantaggi per cittadini. Venezia sotto l'acqua è una questione vitale. Vediamo le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania. È successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo.Europea: tutti i commissari scelti da Ursula von derTutti i 27 ...

