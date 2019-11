Signorini | “Sarà un GF davvero Vip” | anticipazioni sul cast da Chiambretti

Fonte : gossipetv

(Di giovedì 28 novembre 2019) Alfonsoda Piero, curiosità esul Grande Fratello Vip La prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta a sorpresa e per la prima volta da Alfonso. Il direttore del settimanale Chi, infatti, dopo diverse edizioni come opinionista del reality di Canale 5 ha fatto il salto di qualità come padrone … L'articolo: “Sarà un GFVip”,suldaproviene da Gossip e Tv.

Solosamp1974 : @amodeomatrix Francesco prepara il num di Signorini perché non succedera'nulla...E il fatto di accorgesene ora da g… - ahoy_boy98 : RT @ivanburatti: Il primo promo del #GFVIP4 sarà in onda dal 2 dicembre sulle reti Mediaset. Signorini come Jude Law nel trailer di The New… - lattuga99 : RT @ivanburatti: Il primo promo del #GFVIP4 sarà in onda dal 2 dicembre sulle reti Mediaset. Signorini come Jude Law nel trailer di The New… -